Наші військові активно відправляють окупантів вслід за російським кораблем. Зауважимо, що підраховані втрати ворога – орієнтовні. Через потужні бої неможливо встановити точну інформацію.

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Втрати росіян на війні

особового складу – 24 900 осіб;

танків – 1110 одиниць;

бойових броньованих машин – 2686 одиниць;

артилерійських систем – 502 одиниці;

засобів ППО – 83 одиниці;

літаків/гелікоптерів – 199 одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 1926 одиниць;

кораблів / катерів – 11 одиниць;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 324 одиниці;

спеціальної техніки – 38 одиниць;

крилатих ракет – 90 одиниць.

Такі дані Генеральний штаб наводить за період з дня повномасштабного вторгнення, тобто 24 лютого по 6 травня 2022 року. Українські захисники також звернули увагу на те, що найбільших втрат противнику за минулу добу завдали на Лиманському та Курахівському напрямках Донбасу.

Генштаб пояснює, що через високу інтенсивність боїв інформація не є остаточною.

Останні новини з фронту

Російські окупанти продовжують свій підлий наступ. Вони ніяк не збагнуть, що пора відмовитись від планів захопити всю Україну. Тому обстрілюють території нашої держави, на яких немає активних бойових дій. Прифронтова Дніпропетровщина потерпає від таких обстрілів. Їх чули й 6 травня.

Найскладнішою бойова ситуація залишається в блокадному Маріуполі. Місто російські загарбники стерли з лиця землі. Наші захисники та цивільні мешканці разом з пораненими воїнами залишаються у бункері заводу "Азовсталь". Росіяни поновили свій наступ, зайшлди на територію комбінату, там тривають важкі бої.

Ще одна важка точка бойових дій – Луганщина. Очільник ОВА Сергій Гайдай неодноразово повідомляв, що цю землю російські окупанти просто хочуть перетворити у попіл. За його словами, ситуація там досі залишається складною. Ворог готується до потужного наступу напередодні 9 травня.

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