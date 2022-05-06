Раніше повідомляли, що російські загарбники вже були на території заводу. Саме там із ними тривали важкі бойові дії.

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Що відбувається в блокадному Маріуполі

На "Азовсталі" досі передувають наші міцні захисники, стійкістю та мужністю яких захоплюється весь світ. Серед них полк "Азов", морська піхота. Борються за місто й поліцейські, прикордонники та інші.

Бої на заводі "Азовталь": дивіться відео

У Генеральному штабі Збройних Сил України зранку 6 травня повідомляли, що ворог поновив штурм заводу. У Маріуполі російські окупанти хочуть взяти під контроль територію "Азовсталі", для чого інтенсивно використовують авіацію.

Наші воїни залишають в блокаді, а ворог штурмує окрему територію комбінату.