Наши военные активно отправляют оккупантов вслед за российским кораблем. Отметим, что подсчитанные потери врага – ориентировочные. Из-за мощных боев невозможно установить точную информацию.

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Потери россиян на войне

личного состава – 24 900 человек;

танков – 1110 единиц;

боевых бронированных машин – 2686 единиц;

артиллерийских систем – 502 единицы;

средств ПВО – 83 единицы;

самолетов/вертолетов – 199 единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 1926 единиц;

кораблей/катеров – 11 единиц;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 324 единицы;

специальной техники – 38 единиц;

крылатых ракет – 90 единиц.

Такие данные Генеральный штаб приводит за период со дня полномасштабного вторжения, то есть 24 февраля по 6 мая 2022 года. Украинские защитники также обратили внимание на то, что наибольшие потери противнику за минувшие сутки нанесли на Лиманском и Кураховском направлениях Донбасса.

Генштаб объясняет, что из-за высокой интенсивности боев информация не является окончательной.

Последние новости с фронта

Российские оккупанты продолжают свое подлое наступление. Они никак не поймут, что пора отказаться от планов захватить всю Украину. Поэтому обстреливают территории нашего государства, на которых нет активных боевых действий. Прифронтовая Днепропетровщина страдает от таких обстрелов. Их слышали и 6 мая.

Самой сложной боевая ситуация остается в блокадном Мариуполе. Город российские захватчики стерли с лица земли. Наши защитники и гражданские жители вместе с ранеными воинами остаются в бункере завода "Азовсталь". Россияне возобновили свое наступление, зашли на территорию комбината, там продолжаются тяжелые бои.

Еще одна тяжелая точка боевых действий – Луганщина. Глава ОВА Сергей Гайдай неоднократно сообщал, что эту землю российские оккупанты просто хотят превратить в пепел. По его словам, ситуация там до сих пор остается сложной. Враг готовится к мощному наступлению накануне 9 мая.

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