Під час ефіру телемарафону Сергій Гайдай розповів, якою є ситуація у регіоні. Так, глава Луганської області зазначив, що за лічені дні на наших бійців очікує потужний наступ з боку окупантів, передає 24 канал.

Читайте також Поновлення штурму "Азовсталі", обстріли "Градами" Дніпропетровщини: основне за 72 день війни

Російські військові прагнуть оточити ЗСУ

Сергій Гайдай підкреслив, що російські загарбники не полишають спроб захопити українські позиції. Вони це роблять для того, щоб максимально оточити наших військових з усіх сторін.

Напередодні Дня перемоги на Луганщині не запроваджуватимуть довгу комендантську годину. Глава ОВА зазначив, що в області вона й так триває не один день. Він принагідно нагадав усім, що обстріли тривають повсюди. Відтак, безпечного місця немає у жодному населеному пункті області.

Готуємося до потужніших наступів. От, у найближчі 3 – 4 дні вони (окупанти – 24 канал) кинуть всі зусилля для того, щоб прорватися або в Сєвєродонецьк, або в Попасну. Там – взяти найбільше місто та взяти в оточення ЗСУ,

– наголосив Гайдай.

Водночас він запевнив, що українські військові тримаються. Наші воїни впевнені в тому, що їм вдасться відбити чергову ворожу атаку. Цьому сприяє також і підсилення. Мовиться як про техніку, так і про людей, які готові протистояти окупантам.

На Луганщині все ще залишаються люди

Сергій Гайдай назвав лише орієнтовні цифри. Так, на підконтрольній Україні території Луганської області залишається приблизно 50 тисяч людей.

І хоч окупанти гатять щоденно, місцева влада продовжує евакуацію мирного населення. Вивозять людей з Сєвєродонецька, а також Лисичанська. Крім того, щоденно закликають мешканців області, якщо в них є така можливість, виїжджати.



Актуальна карта бойових дій в Україні / liveuamap

Плани Росії руйнуються вщент

У країні-агресорці вже визнали той факт, що не зможуть у Донецьку та Луганську провести "парад Перемоги". Водночас зазначають, що через це не варто перейматися. Мовляв, це "точно скоро станеться". Це заявив перший заступник глави адміністрації президента Росії Сергій Кирієнко.

Варте уваги – Ранкове зведення Генштабу за 6 травня: дивіться відео