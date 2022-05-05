Переможного параду в Донецьку та Луганську 9 травня не буде. Але в Росії кажуть, що хвилюватися не слід. Це "точно скоро станеться". Про це 5 травня повідомляють росЗМІ, посилаючись на слова першого заступника глави адміністрації президента Росії Сергія Кирієнка.

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Парад Перемоги та "Безсмертний полк" цього Дня перемоги в Донецьку та Луганську поки провести неможливо, але цей час скоро прийде,

– пояснюють пропагандисти.

За втішаннями "цей час скоро прийде" пропагандистські ЗМІ хотіли приховати повний провал російських окупантів. Вони кричали про свої успіхи й глобальні плани. Повідомляли, що організують переможну ходу 9 травня в Луганську та Донецьку.

Але реальність зовсім інша. Російські загарбники деморалізовані. Після відходу в райони відновлення вони відмовляються знову іти в Україну.

Втрати ворога зростають кожного дня. Станом на ранок 5 травня ЗСУ знищили щонайменше 24 700 російських солдатів.

Попри постійні обстріли Луганської та Донецької областей й щоденні спроби штурму, успіху вони не мають жодного. Тож переможної ходи росіянам очікувати не слід. Взагалі.

Плани Росії в Україні 9-го травня

Так звана "влада" тимчасово окупованої території Донеччини заявила, що скасовує парад і ходу 9 травня. Таке рішення ухвалили начебто задля безпеки людей.

У Маріуполь прибув перший заступник глави адміністрації президента Росії Сергій Кирієнко. Він організовуватиме парад у знищеному росіянами місті.

Радник керівника ОП Олексій Арестович припустив, що окупанти також можуть провести парад з українськими полоненими.

Загальні втрати ворога станом на 5 травня

особового складу – 24 700 осіб;

танків – 1 092 одиниць;

бойових броньованих машин – 2 651 одиниця;

артилерійських систем – 499 одиниць;

РСЗВ – 169 одиниць;

засобів ППО – 83 одиниці;

літаків – 196 одиниць;

гелікоптерів – 155 одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 1 907 одиниць;

кораблів / катерів – 10 одиниць;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 312 одиниць;

спеціальної техніки – 38 одиниць;

крилатих ракет – 89 одиниць.

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