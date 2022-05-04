9 травня для сучасної Росії – чи не головна дата в році. Поки весь світ 8 травня вшановує пам'ять жертв Другої світової війни та перемогу над нацизмом, на Росії 9 травня святкують "день побєдобєсія". А зважаючи, як на Росії люблять під святкові дати приурочувати нові події, то й у війні проти України в цей день росіяни можуть "викинути коника". Відтак можна очікувати провокацій зі сторони Росії в цей день. Таку думку висловив речник Міністерства оборони України полковник Олександр Мотузяник під час щоденного брифінгу 4 травня, повідомляє 24 канал.

Варте уваги До 9 травня ми розчаруємо російську армію ще більше, – Маляр

"Стосовно 9 травня, яке буде святкувати Російська Федерація, зрозуміло, їм треба досягти певних результатів. Російська Федерація, навіть якщо не досягне своїх стратегічних цілей, а вони їх не досягла станом на сьогоднішній день, вона ці "перемоги" може придумати та показати по телебаченню. "е для них не є якоюсь проблемою", – заявив Олександр Мотузяник.

Та українська армія напоготові. Попри те, що війна триває кожен день, і атаки ворога не припиняються, 9 травня можна очікувати провокацій або обстрілів.

Безумовно, ми розуміємо, що до цієї дати залишається не так багато часу, і це змушує нас бути більш пильним. Не лише на напрямках, де є бойові дії, але й де є відносне затишшя. Тобто ми цілком очікуємо певних провокацій, або оптимізації обстрілу зі сторони російської армії,

– розповів речник Міноборони.

Однак щодо того, які саме "перемоги" буде показувати Росія у війні проти України, то в Міноборони таких даних немає. Олександр Мотузяник закликав уважніше слідкувати за щоденною ситуацію та дочекатися 9 травня

Поки немає в Міноборони і даних щодо "параду", який окупанти запланували провести 9 травня в Маріуполі. Олександр Мотузяник нагадав, що свого часу росіяни вже провели "парад" на 9 травня на окупованих територіях. Мова йде про "парад полонених" у Донецьку.

Дивіться відео про можливий "парад" в Маріуполі 9 травня