9 мая для современной России – едва ли не главная дата в году. Пока весь мир 8 мая чтит память жертв Второй мировой войны и победу над нацизмом, в России 9 мая празднуют "день победобесия". А учитывая, как в России любят под праздничные даты приурочивать новые события, то и в войне против Украины в этот день россияне могут "выбросить лошадку". Следовательно, можно ожидать провокаций со стороны России в этот день. Такое мнение высказал спикер Министерства обороны Украины полковник Александр Мотузяник во время ежедневного брифинга 4 мая, сообщает 24 канал.

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"Что касается 9 мая, которое будет праздновать Российская Федерация, разумеется, им нужно достичь определенных результатов. Российская Федерация, даже если не достигнет своих стратегических целей, а они их не достигли по состоянию на сегодняшний день, она эти "победы" может придумать и показать по телевидению. Это для них не является какой-то проблемой", – заявил Александр Мотузяник.

Но украинская армия готова. Несмотря на то, что война продолжается каждый день и атаки врага не прекращаются, 9 мая можно ожидать провокаций или обстрелов.

Безусловно, мы понимаем, что до этой даты остается не так много времени, и это заставляет нас быть внимательнее. Не только на направлениях, где есть боевые действия, но и где относительное затишье. То есть мы вполне ожидаем определенных провокаций или оптимизации обстрела со стороны российской армии,

– рассказал спикер Минобороны.

Однако по поводу того, какие именно "победы" будет показывать Россия в войне против Украины, то у Минобороны таких данных нет. Александр Мотузяник призвал внимательнее следить за ежедневной ситуацией и дождаться 9 мая

Пока нет у Минобороны и данных по "параду", который оккупанты запланировали провести 9 мая в Мариуполе. Александр Мотузяник напомнил, что в свое время россияне уже провели "парад" на 9 мая на оккупированных территориях. Речь идет о "параде пленных" в Донецке.

Смотрите видео о возможном "параде" в Мариуполе 9 мая