Победного парада в Донецке и Луганске 9 мая не будет. Но в России говорят, что беспокоиться не следует. Это "точно скоро произойдет". Об этом сообщают росСМИ, ссылаясь на слова первого замглавы администрации президента России Сергея Кириенко, 5 мая.

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Парад Победы и "Бессмертный полк" в этот день Победы в Донецке и Луганске пока провести невозможно, но это время скоро придет,
– написали в росСМИ.

За утешением "это время скоро придет", пропагандистские СМИ хотели скрыть полный провал российских оккупантов. Они кричали о своих успехах и глобальных планах. Сообщали, что организуют победное шествие 9 мая в Луганске и Донецке.

Но реальность совсем другая. Российские захватчики деморализованы. После ухода в районы восстановления они отказываются снова идти в Украину.

Потери врага растут каждый день. По состоянию на утро 5 мая ВСУ уничтожили не менее 24 700 российских солдат.

Несмотря на постоянные обстрелы Луганской и Донецкой областей и ежедневные попытки штурма, успеха у них нет ни одного. Так что победного шествия россиянам ожидать не стоит. Вообще.

Планы России в Украине 9 мая

  • Так называемая "власть" временно оккупированной территории Донбасса заявила, что отменяет парад и шествие 9 мая. Такое решение было принято якобы для безопасности людей.
  • В Мариуполь прибыл первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко. Он будет организовывать парад в городе.
  • Советник руководителя ОП Алексей Арестович предположил, что они могут провести парад с украинскими пленными.

Общие потери врага по состоянию на 5 мая

  • личного состава – 24 700 человек;
  • танков – 1092 единиц;
  • боевых бронированных машин – 2 651 единица;
  • артиллерийских систем – 499 единиц;
  • РСЗО – 169 единиц;
  • средств ПВО – 83 единицы;
  • самолетов – 196 единиц;
  • вертолетов – 155 единиц;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 1907 единиц;
  • кораблей/катеров – 10 единиц;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 312 единиц;
  • специальной техники – 38 единиц;
  • крылатых ракет – 89 единиц.

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