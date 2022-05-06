Об этом 6 мая сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

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"6 мая. 12:39. Все хорошо. Наши военные сбили над Днепром беспилотник", – написал Резниченко.

Как прошла ночь на Днепропетровщине

В целом ночь 6 мая на Днепропетровщине прошла неспокойно. Российские оккупанты обстреляли Криворожский и Синельниковский районы.

Попали из "Градов" в Зеленодольскую и Широковскую общины. Попали по двум селам. К счастью, никто не пострадал.

В Покровской общине зафиксировали "прилет" ракеты. Попала в поле. Людей не задело.