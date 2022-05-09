Через обстріл населений пункт залишився без світла

Про черговий ворожий обстріл повідомив глава Дніпровської обласної ради Микола Лукашук. Він написав у соцмережах, що війська агресора завдали удару по Ганнівці у понеділок, 9 травня.

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Унаслідок обстрілу села у Криворізькому районі ніхто не постраждав. Водночас через обстріл населений пункт залишився без світла. Наразі тривають відновлювальні роботи.

Щодо безпекової ситуації на Дніпропетровщині: сьогодні окупанти обстріляли село Ганнівка у Криворізькому районі. На щастя, ніхто не постраждав, але населений пункт поки що без світла. Фахівці працюють над відновленням електропостачання,

– повідомив Лукашук.

Він також написав, що Збройні Сили України повністю контролюють ситуацію на всіх напрямках у Дніпропетровській області.

"Окупаційних військ на території області не було й немає", – додав Лукашук.

Російські війська обстрілюють Дніпропетровську область

Збройні Сили Росії 4 травня завдали ракетного удару по Дніпру, внаслідок чого пошкодили один з об'єктів транспортної інфраструктури Дніпра. Згодом Микола Лукашук повідомив, що внаслідок ракетного удару пошкоджена контактна мережа.

Майже відразу після вибуху в мережі з'явилося відео "прильоту", через що в Службі безпеки України відкрили провадження.

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Російські війська гатять і по інших населених пунктах у Дніпропетровській області. Ввечері 8 травня російські загарбники обстріляли Зеленодольську громаду, що на кордоні між Дніпропетровською та Херсонською областями. Снаряди влучили по околицях села Велика Костромка.

У понеділок, 9 травня, війська Росії завдали удару по Широківській громаді. Для обстрілу російські військові використали "Гради". Глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко інформував, що в селі Ганнівка один будинок зруйновано та ще декілька пошкоджено. На щастя, люди не постраждали.

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