Из-за обстрелов населенный пункт остался без света

Об очередном вражеском обстреле сообщил глава Днепровского областного совета Николай Лукашук. Он написал в соцсетях, что войска агрессора нанесли удар по Анновке в понедельник, 9 мая.

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В результате обстрела села в Криворожском районе никто не пострадал. В то же время из-за обстрела населенный пункт остался без света. В настоящее время продолжаются восстановительные работы.

Относительно ситуации безопасности на Днепропетровщине: сегодня оккупанты обстреляли село Ганновка в Криворожском районе. К счастью, никто не пострадал, но населенный пункт пока без света. Специалисты работают над восстановлением электроснабжения,

– сообщил Лукашук.

Он также написал, что Вооруженные Силы Украины полностью контролируют ситуацию по всем направлениям в Днепропетровской области.

"Оккупационных войск на территории области не было и нет", – добавил Лукашук.

Российские войска обстреливают Днепропетровскую область

Вооруженные Силы России 4 мая нанесли ракетный удар по Днепру, в результате чего повредили один из объектов транспортной инфраструктуры Днепра. Впоследствии Николай Лукашук сообщил, что в результате ракетного удара повреждена контактная сеть.

Почти сразу после взрыва в сети появилось видео "прилета", из-за чего в Службе безопасности Украины открыли производство.

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Российские войска бьют и по другим населенным пунктам в Днепропетровской области. Вечером 8 мая российские захватчики обстреляли Зеленодольскую общину на границе между Днепропетровской и Херсонской областями. Снаряды попали по окрестностям села Большая Костромка.

В понедельник, 9 мая, войска России нанесли удар по Широковской общине. Для обстрела русские военные использовали "Грады". Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко информировал, что в селе Анновка один дом разрушен и еще несколько поврежден. К счастью, люди не пострадали.

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