СБУ открыла дело о государственной измене

Журналисты получили пресс-релиз Днепропетровской областной военной администрации, свидетельствующий, что Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по видео моменту попадания ракеты в Днепре.

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Видео момента попадания ракеты в Днепр появилось на российских пабликах. Поэтому СБУ в рамках уголовного производства приступила к расследованию по статье государственная измена.

В ведомстве подчеркнули, что корректировка ракетных обстрелов, артиллерийских ударов, работы авиации является преступлением против национальной безопасности Украины.

Обстрел Днепра: главное

Вечером 4 мая по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Российские военные поздно вечером выпустили ракеты по нескольким городам Украины.

Среди них было и Днепр, куда россияне "отправили" сразу две ракеты из Каспийского моря. О звуках взрывов в Днепре горожане начали сообщать около 20:00.

В Днепропетровской областной военной администрации заявили, что одну российскую ракету удалось уничтожить благодаря силам противовоздушной обороны.

В то же время вторая вражеская ракета, к сожалению, попала в один из объектов транспортной инфраструктуры Днепра.

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Глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук сообщил, что в результате ракетного удара повреждена контактная сеть.

К счастью, в результате ракетного удара российских оккупантов никто из мирных людей не пострадал. Однако повреждения получили некоторые здания, в которых выбило окна.

Заметим, что россияне обстреливали Днепр и раньше. Утром 29 апреля войска агрессора били по поселкам Большая Костромка и Марьянское.

В воскресенье, 1 мая, вражеский огонь накрыл села в Синельниковском районе. Также российские оккупанты 4 мая обстреляли Великомихайловскую общину из "Градов".

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