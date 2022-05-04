Вторая ракета все-таки долетела и нанесла разрушения. Об этом стало известно в 22.16 из публикации Днепропетровской ОВА.
В этот же день Филатов сообщил об обстрелах прямо в центре Днепра.
Уже известно, что ракета попала в железнодорожную инфраструктуру. К счастью, людей не зацепило, однако приостановилось движение поездов.
Остановка неподалеку от места попадания ракеты.
Удар был достаточно сильный, поэтому в домах возле места попадания ракеты тоже были повреждения. Там вылетели стекла из окон.
Повреждения в здании возле места попадания ракеты / Фото Суспільного