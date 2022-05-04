Вторая ракета все-таки долетела и нанесла разрушения. Об этом стало известно в 22.16 из публикации Днепропетровской ОВА.

В этот же день Филатов сообщил об обстрелах прямо в центре Днепра.

Уже известно, что ракета попала в железнодорожную инфраструктуру. К счастью, людей не зацепило, однако приостановилось движение поездов.



Остановка неподалеку от места попадания ракеты.

Удар был достаточно сильный, поэтому в домах возле места попадания ракеты тоже были повреждения. Там вылетели стекла из окон.



Повреждения в здании возле места попадания ракеты / Фото Суспільного