О взрывах в Одессе сообщают сразу ряд телеграм-каналов. Пока неизвестно, связано ли это с работой ПВО.

Важно Всем в укрытие: почти по всей территории Украины воздушная тревога

Просим не распространять никакие фото или видео с места взрывов, ведь это может сыграть на руку оккупантам.

Обстрелы Украины 4 мая

В 19:55 появилась информация о воздушной тревоге в большинстве городов Украины. По состоянию на 22:00 она до сих пор продолжается.

Как сообщил мэр Днепра Борис Филатов, российские оккупанты ударили по центру Днепра. Между тем глава Черкасской ОВА Игорь Табурец сказал, что в Черкасской области сработала система ПВО. Он призвал не обнародовать никаких фото или видео, а также оставаться в укрытии. Также появились сообщения о взрывах в Запорожье.

Звуки взрывов раздались и в Киеве. Заметим, что неизвестно наверняка, или это был ракетный удар. Так что, вероятно, могла работать ПВО. Около 9 вечера оккупанты обстреляли село Требухов в Киевской области.

Реакция Офиса Президента на обстрелы 4 мая

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак отреагировал на новые ракетные удары России по Украине. По его словам, российские войска хотят разрушить украинскую логистику, но им это не удастся.

Россия продолжает обстрелы железнодорожной инфраструктуры. Уже подтверждена информация об ударе по Днепру в центральной части города. Россияне пытаются разрушить нашу логистику, потому что не могут одержать победу на поле боя,

– подчеркнул руководитель ОП.

Ермак отметил, что в ответ на российские удары нужно предоставить Украине еще больше оружия и ввести против России еще больше санкций.

"Нам нужно больше оружия, больше санкций, больше поддержки. Союзники должны понимать, что каждый час сомнений стоит нам слишком дорого в войне за ценности и свободу", – говорится в его заявлении.

Оккупанты обстреливали города и 3 мая

Накануне, 3 мая, российские оккупанты нанесли ракетный удар по городам Украины. Так, вражеские ракеты попали в:

центр Харькова – 2 человека получили ранения. По данным Центра экстренной медпомощи, женщину в возрасте около 40 лет забрали в больницу в состоянии средней тяжести.

Львов – председатель Львовской областной военной администрации Максим Козицкий заявил, что россияне выпустили по региону 6 ракет, 2 из которых сбила ПВО.

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