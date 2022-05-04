Попали вражеские ракеты и во Львов. Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий заявил, что россияне выпустили по региону 6 ракет, 2 из которых сбили ПВО. Атака была из Каспийского моря стратегическими бомбардировщиками.

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Что известно об ударах

По словам Козицкого, 3 вражеских ракеты попали в 3 цели – электрические подстанции железной дороги. В результате остановили движение поездов на подъезде во Львов. Часть города была без света, воды, интернета и мобильной связи. Также без тока было 12 населенных пунктов.

Кроме того, одна из ракет пролетела Львовскую область и попала в Закарпатскую область. Там она разбомбила также электрическую подстанцию на железной дороге одного из сел.

Таким образом, ударом по Львовщине российские оккупанты имели целью уничтожить поставки наших сил. Речь и об уничтожении цепочек доставки гуманитарной помощи.

До сих пор около 2 тысяч человек сидят без света. Соответствующие службы по-прежнему работают над тем, чтобы ликвидировать серьезные последствия вражеского удара.

Разрушение от российской ракеты: смотрите видео

По словам городского главы Львова Андрея Садового, ударная волна была очень мощной. Ведь в гаражном кооперативе неподалеку вылетели замки и двери. Кроме того, в церкви выбило все витражи, а в многоэтажке пострадали окна.

Ракетные атаки других регионов

Вечером 3 мая российские захватчики выпустили 18 ракет по территории Украины. Они подло атаковали Львов, Одесчину, Закарпатье, Днепропетровщину и другие области. В Закарпатской области, в частности, из-за этого без газа остались более полусотни домов.

На Днепропетровщине из-за ракетного прилета один человек получил тяжелую контузию. Как сообщал председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук, погибших в результате ракетной атаки врага, к счастью, нет. За ночь, 4 мая, повторные вражеские удары ракетами не зафиксировали.

В эту ночь российские захватчики беспощадно вели огонь по Сумской области. Там ракеты атаковали школу. Это произошло около 03:00. Глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий сообщал, что между 06:00 и 07:00 россияне провели артобстрел вдоль границы возле Юнаковки. Били вражеские военные из "Градов". Также стреляли они с вертолета по территории возле Могрицы.

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