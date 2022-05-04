Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук. По его словам, погибших в результате ракетной атаки врага нет.
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Жертв нет
Однако, как он отметил, один мужчина пострадал. По его информации, одного человека контузило.
"К счастью, обошлось без погибших. Но один человек пострадал: мужчина получил тяжелую контузию", – сообщил Лукашук.
Ситуация контролируемая
Он также отметил, что повторные атаки российских оккупантов в течение ночи, 4 мая, не зафиксированы.
"Сейчас ситуация стабильная и контролируемая", – отметил Лукашук.
Кроме того, глава Днепропетровского областного совета добавил, что российских оккупантов в регионе нет.
Что известно о последних ракетных обстрелах
Вчера, 3 мая, почти по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Почти по всей стране была угроза вражеских обстрелов.
Российские оккупанты нанесли ракетные удары по 8 областям Украины. Под огонь врага попали Днепропетровщина, Кировоградщина, Винницкая, Львовская, Одесская, Донецкая, Киевская области и Закарпатье.
По информации командования Воздушных сил ВСУ, враг выпустил не менее 18 ракет. Все они попали в инфраструктурные объекты 6 областей.
Там также отметили, что вражеские ракеты с помощью стратегических бомбардировщиков Ту-95 или Ту-160 были выпущены из Каспийского региона. В то же время по Одесской и Донецкой областям российские захватчики нанесли ракетный удар с других средств.
В ведомстве добавили, что в течение 3 мая противовоздушной обороной Воздушных сил и Сухопутных войск сбито около 8 крылатых ракет. Кроме того, есть информация о поражении 7 беспилотников и авиационной ракеты.
Последствия ракетного удара 3 мая
На Закарпатье вчера впервые за время полномасштабного вторжения врага попала российская ракета . Она прилетела в одну из подстанций у вокзала в Воловце в Мукачевском районе. Снаряд повредил газопровод, поэтому без света осталось 57 домов.
Глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что в городе вражеские ракеты повредили 3 электрические подстанции, поэтому в нескольких районах города начались перебои с электричеством. Мэр города Андрей Садовый заявил, что в результате обстрела пострадали 2 человека.
В Днепропетровской области ракеты разрушили железнодорожную инфраструктуру в Каменском районе. Движение поездов пришлось полностью остановить .
В Кировоградской области враг тоже целился в железнодорожную инфраструктуру. К сожалению, в области есть информация о погибших и раненых .
Также российские оккупанты повредили объекты инфраструктуры в Одесской области. О погибших и травмированных не сообщалось.