Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук. По его словам, погибших в результате ракетной атаки врага нет.

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Жертв нет

Однако, как он отметил, один мужчина пострадал. По его информации, одного человека контузило.

"К счастью, обошлось без погибших. Но один человек пострадал: мужчина получил тяжелую контузию", – сообщил Лукашук.

Ситуация контролируемая

Он также отметил, что повторные атаки российских оккупантов в течение ночи, 4 мая, не зафиксированы.

"Сейчас ситуация стабильная и контролируемая", – отметил Лукашук.

Кроме того, глава Днепропетровского областного совета добавил, что российских оккупантов в регионе нет.

Что известно о последних ракетных обстрелах

Вчера, 3 мая, почти по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Почти по всей стране была угроза вражеских обстрелов.

Российские оккупанты нанесли ракетные удары по 8 областям Украины. Под огонь врага попали Днепропетровщина, Кировоградщина, Винницкая, Львовская, Одесская, Донецкая, Киевская области и Закарпатье.

По информации командования Воздушных сил ВСУ, враг выпустил не менее 18 ракет. Все они попали в инфраструктурные объекты 6 областей.

Там также отметили, что вражеские ракеты с помощью стратегических бомбардировщиков Ту-95 или Ту-160 были выпущены из Каспийского региона. В то же время по Одесской и Донецкой областям российские захватчики нанесли ракетный удар с других средств.

В ведомстве добавили, что в течение 3 мая противовоздушной обороной Воздушных сил и Сухопутных войск сбито около 8 крылатых ракет. Кроме того, есть информация о поражении 7 беспилотников и авиационной ракеты.

Последствия ракетного удара 3 мая

На Закарпатье вчера впервые за время полномасштабного вторжения врага попала российская ракета . Она прилетела в одну из подстанций у вокзала в Воловце в Мукачевском районе. Снаряд повредил газопровод, поэтому без света осталось 57 домов.

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что в городе вражеские ракеты повредили 3 электрические подстанции, поэтому в нескольких районах города начались перебои с электричеством. Мэр города Андрей Садовый заявил, что в результате обстрела пострадали 2 человека.

В Днепропетровской области ракеты разрушили железнодорожную инфраструктуру в Каменском районе. Движение поездов пришлось полностью остановить .

В Кировоградской области враг тоже целился в железнодорожную инфраструктуру. К сожалению, в области есть информация о погибших и раненых .

Также российские оккупанты повредили объекты инфраструктуры в Одесской области. О погибших и травмированных не сообщалось.

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