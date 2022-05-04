Враги атаковали Закарпатье вечером 3 мая. Известно, что ракета врагов попала в одну из железнодорожных подстанций у вокзала в поселке.
Важно Оккупанты нанесли первый ракетный удар по Закарпатью
Оккупанты повредили газопровод на Закарпатье
В результате ракетного удара 57 домов в Воловце остались без газоснабжения. Поврежден распределительный газопровод,
– сообщили в газовой службе.
Там также попросили потребителей перекрыть краны перед газопотребляющим оборудованием.
Специалисты газовой службы начнут аварийно-восстановительные работы только утром 4 мая.
Более того, в "Закарпатгаз" призвали людей:
- не паниковать;
- не распространять фото и видео с места событий, особенно где видны хоть какие-то элементы объектов или местность, ведь враг может корректировать свои действия;
- в случае тревоги не игнорировать сирены, а спускаться в укрытие.
Россия в течение вечера 3 мая выпустила 18 ракет по Украине
В командовании Воздушных сил Вооруженных Сил Украины рассказали, что российские захватчики выпустили из Каспийского региона по меньшей мере 18 ракет, попавших в 6 объектов инфраструктуры.
Ракеты выпустили с помощью стратегических бомбардировщиков Ту-95 или Ту-160. К сожалению, враги попали по:
- Днепропетровской,
- Кировоградской,
- Львовской,
- Винницкой,
- Киевской,
- и Закарпатской областях.
Также Россия нанесла ракетные удары из других средств по Одесской и Донецкой областях.
Стоит отметить, что под прикрытием истребителей группы ударной авиации было нанесено около 10 ракетно-бомбовых ударов по скоплению войск захватчиков, складам боеприпасов и живой силе.
Что известно о первой за время войны атаке на Закарпатье
- Вечером 3 мая ориентировочно в 21:35 глава Закарпатской ОВА Виктор Микита сообщил, что российская ракета прилетела в объект в горном районе Закарпатья. На месте уже работали службы, уточняли информацию о повреждениях и возможных жертвах.
- Ориентировочно в 22:40 областные власти сообщили, что ракета попала в одну из железнодорожных подстанций возле вокзала в Воловце, что в Мукачевском районе Закарпатской области.
- Из-за этого в домах в радиусе 500 метров выбило окна, а также повредили машины неподалеку.
- Тогда пожарные и спасательные службы профессионально боролись с огнем и разбирали завалы на месте происшествия.
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