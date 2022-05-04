Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук. За його словами, загиблих внаслідок ракетної атаки ворога немає.

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Жертв немає

Утім, як він зазначив, один чоловік постраждав. За його інформацією, одну людину контузило.

"На щастя, минулося без загиблих. Але одна людина постраждала: чоловік отримав важку контузію", – повідомив Лукашук.

Ситуація контрольована

Він також зазначив, що повторних атак російських окупантів протягом ночі, 4 травня, не зафіксовано.

"Наразі ситуація стабільна та контрольована", – зазначив Лукашук.

Крім того, голова Дніпропетровської обласної ради додав, що російських окупантів у регіоні немає.

Що відомо про останні ракетні обстріли

Вчора, 3 травня, майже по всій території України оголосили повітряну тривогу. Майже по всій країні була загроза ворожого обстрілу.

Російські окупанти завдали ракетних ударів по 8 областях України. Під вогонь ворога потрапили Дніпропетровщина, Кіровоградщина, Вінниччина, Львівщина, Одещина, Донеччина, Київщина та Закарпаття.

За інформацією командування Повітряних сил ЗСУ, ворог випустив щонайменше 18 ракет. Усі вони влучили в інфраструктурні об'єкти 6 областей.

Там також зазначили, що ворожі ракети за допомогою стратегічних бомбардувальників Ту-95 чи Ту-160 випустили із Каспійського регіону. Водночас по Одеській та Донецькій областях російські загарбники завдали ракетного удару з інших засобів.

У відомстві додали, що протягом 3 травня протиповітряною обороною Повітряних сил та Сухопутних військ збито близько 8 крилатих ракет. Крім того, є інформація про ураження 7 безпілотників та авіаційної ракети.

Наслідки ракетного удару 3 травня

На Закарпаття вчора вперше за час повномасштабного вторгнення ворога влучила російська ракета. Вона прилетіла в одну із підстанцій поблизу вокзалу у Воловці в Мукачівському районі. Снаряд пошкодив газопровід, тому без світла залишились 57 будинків.

Голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що у місті ворожі ракети пошкодили 3 електричні підстанції, тому в кількох районах міста почались перебої з електрикою. Мер міста Андрій Садовий заявив, що внаслідок обстрілу постраждали 2 людей.

У Дніпропетровській області ракети зруйнували залізничну інфраструктуру у Кам'янському районі. Рух поїздів довелось повністю зупинити.

На Кіровоградщині ворог теж цілився у залізничну інфраструктуру. На жаль, в області є інформація про загиблих та поранених.

Також російські окупанти пошкодили об'єкти інфраструктури на Одещині. Про загиблих та травмованих не повідомляли.

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