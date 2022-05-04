Как отметил Дмитрий Живицкий, российские военные в очередной раз атаковали Эсманскую общину. Да, около 03:00 оккупанты обстреляли школу.

Читайте также Оккупанты массово шьют форму ВСУ, сопротивление в Бердянске: основное за 70 день войны

Разрушенные стены и выбитые окна

Ночь в Сумской области не прошла спокойно. Два выстрела из вертолета, два – с земли. Попадание по школе и объектам инфраструктуры,

– подчеркнул он.

Глава Сумской ОВА добавил, что между 06:00 и 07:00 оккупанты совершили артобстрел вдоль границы возле Юнаковки. Били вражеские военные из "Градов". Также они били с вертолета по территории возле Могрицы.

В ночь на 4 мая оккупанты обстреляли Сумщину:

Оккупанты регулярно обстреливают Эсманскую общину

Что касается атак Эсманской общины, то 27 апреля оккупанты атаковали ее из минометов. Да, за полчаса удалось насчитать более 50 прилетов.

То же российские военные делали и 26 апреля. Как отметил Дмитрий Живицкий, вражеские обстрелы продолжаются не первый день. И атакуют оккупанты все: от Бачевска до Белополья. Так что, по сути, вся линия границы Сумщины с Россией становится жертвой атак захватчиков из тяжелой артиллерии, а также минометов.

Ситуация на Сумщине все еще неспокойна

Оккупанты обстреливали область дважды за минувшие сутки, 3 мая. Для этого они использовали реактивные системы залпового огня, а также минометы. А сами атаки совершали вражеские войска из России, подчеркивают в ГПСУ.

Перед атакой сообщили о беспилотнике из России, который зафиксировали над Сумщиной. Он курсировал по границе между Украиной и страной-агрессором. В Генштабе отметили, что существует вероятность провокаций, а также вражеских обстрелов.

Гражданским жителям Сумщины и Черниговщины запретили в этих областях подходить к государственной границе. Днем это можно делать не ближе чем на 1 километр, а ночью – на 20.

Перед этим оккупанты обстреляли Сумскую область с помощью вертолета. Атаковали российские военные неуправляемыми ракетами участок "Юнаковка".

Добавим, что на Сумщине и Харьковщине устраняют последствия атак российских военных. К примеру, в Ахтырке и Тростянце коммунальщики, а также волонтеры убирают центральные улицы городов.

Обратите внимание – Массовые ракетные удары по Украине: как прошлая ночь: смотрите видео