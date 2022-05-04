Их восстановление может продолжаться больше недели. Об этом в эксклюзивном комментарии 24 каналу рассказал городской глава Львова Андрей Садовый.

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На вопрос ведущего, сколько времени займет ликвидация последствий авиаудара, Садовый ответил, что ремонты могут занять до 2 недель.

Я думаю, что это не дни. Думаю, 1 – 2 недели. Повреждения достаточно серьезные,

– подчеркнул мэр Львова.

"Все службы сейчас выполняют свою работу. Сейчас давать прогнозы рано", – добавил Садовый.

В то же время, он отметил, что во Львове есть альтернатива, поэтому сейчас возможно переключение на другие электрические подстанции.

По мнению Андрея Садового, враги намеренно поражают гражданскую инфраструктуру, чтобы запугивать людей и вызывать хаос. Однако у них это не получится.

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