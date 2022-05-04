Садовый о состоянии пострадавших после авиаудара
По состоянию на утро 4 апреля состояние пострадавших – в норме. Об этом в эксклюзивном комментарии 24 канала рассказал городской голова Львова Андрей Садовый.
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Мэр города отметил, что вечером 3 апреля в результате авиаудара двое львовян получили ранения средней тяжести повреждения. В них попали осколки.
После вражеских обстрелов пострадавших львовян сразу доставили в медицинские учреждения Львова. Там им предоставили необходимую профессиональную помощь, как сообщил Андрей Садовый.
Угрозы их жизни нет,
– подчеркнул мэр города.
Львовский городской голова также призвал людей не пренебрегать воздушной тревогой, а сразу направляться в укрытие.
Напомним, что утром 18 апреля российские оккупанты нанесли циничные удары по Львову. Тогда в результате вражеской атаки погибли 6 человек.
Андрей Садовый об обстреле Львова 3 апреля: смотрите видео
Враг нанес ракетные удары по Львову: что известно
- Вражеские силы вечером 3 апреля нанесли ракетные удары по Львовщине. Жители города услышали взрывы во время воздушной тревоги, объявленной почти по всей территории Украины.
- Информацию подтвердили мэр Львова Андрей Садовый и глава Львовской ОВА Максим Козицкий.
- В результате авиаударов в некоторых районах города произошли перебои с электроснабжением.
- Впоследствии Андрей Садовый сообщил, что в результате ракетного удара, нанесенного российскими оккупантами, в городе повреждены 3 электроподстанции.
- Кроме того, Укрзализныця сообщила, что ряд поездов на подъезде во Львов будет направляться с задержкой.