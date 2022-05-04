Садовий про стан постраждалих після авіаудару
Станом на ранок 4 квітня стан постраждалих – у нормі. Про це в ексклюзивному коментарі 24 каналу розповів міський голова Львова Андрій Садовий.
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Мер міста зазначив, що ввечері 3 квітня внаслідок авіаудару двоє львів'ян отримати поранення середньої важкості ушкодження. У них влучили осколки.
Після ворожого обстрілу постраждалих львів'ян відразу доправили у медичні установи Львова. Там їм надали необхідну фахову допомогу, як повідомив Андрій Садовий.
Загрози їхньому життю немає,
– наголосив мер міста.
Львівський міський голова також закликав людей не нехтувати повітряною тривогою, а відразу прямувати в укриття.
Нагадаємо, що вранці 18 квітня російські окупантиз авдали цинічних ударів по Львову. Тоді внаслідок ворожої атаки загинули 6 людей.
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Ворог завдав ракетних ударів по Львову: що відомо
- Ворожі сили ввечері 3 квітня завдали ракетних ударів по Львівщині. Мешканці міста почули вибухи під час повітряної тривоги, яку оголосили майже по всій території України.
- Інформацію підтвердили мер Львова Андрій Садовий та очільник Львівської ОВА Максим Козицький.
- Внаслідок авіаударів у деяких районах міста відбулись перебої з електропостачанням.
- Згодом Андрій Садовий повідомив, що внаслідок ракетного удару, завданого російськими окупантами, в місті пошкоджено 3 електропідстанції.
- Крім того, Укрзалізниця повідомила, що низка поїздів на під'їзді до Львова прямуватиме із затримкою.