Про вибухи в Одесі повідомляють одразу низка телеграм-каналів. Наразі невідомо, чи пов'язано це з роботою ППО.

Важливо Усім в укриття: майже по всій території України повітряна тривога

Просимо не розповсюджувати жодні фото чи відео з місця вибухів, адже це може зіграти на руку окупантам.

Обстріли України 4 травня

Об 19:55 з'явилася інформація про повітряну тривогу у більшості міст України. Станом на 22:00 вона досі триває.

Як повідомив мер Дніпра Борис Філатов, російські окупанти вдарили по центру Дніпра. Тим часом глава Черкаської ОВА Ігор Табурець сказав, що на Черкащині спрацювала система ППО. Він закликав не оприлюднювати жодних фото чи відео, а також залишатися в укритті. Також з'явилися повідомлення про вибухи у Запоріжжі.

Звуки вибухів пролунали і у Києві. Зауважимо, що невідомо напевно, чи це був ракетний удар. Тож, ймовірно, могла працювати ППО. Близько 9 вечора окупанти обстріляли село Требухів у Київській області.

Реакція Офісу Президента на обстріли 4 травня

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак відреагував на нові ракетні удари Росії по Україні. За його словами, російські війська хочуть зруйнувати українську логістику, але їм це не вдасться.

Росія продовжує обстріли залізничної інфраструктури. Вже підтверджена інформація про удар по Дніпру в центральній частині міста. Росіяни намагаються зруйнувати нашу логістику, бо не можуть перемогти на полі бою,

– наголосив керівник ОП.

Єрмак зазначив, що у відповідь на російські удари потрібно надати Україна ще більше зброї та ввести проти Росії ще більше санкцій.

"Нам потрібно більше зброї, більше санкцій, більше підтримки. Союзники повинні розуміти, що кожна година сумнівів коштує нам надто дорого у війні за цінності та свободу", – мовиться у його заяві.

Окупанти обстрілювали міста і 3 травня

Напередодні, 3 травня, російські окупанти завдали ракетного удару по містах України. Так, ворожі ракети поцілили у:

центр Харкові – 2 людини отримали поранення. За даними Центру екстреної меддопомоги, жінку віком близько 40 років забрали до лікарні у стані середньої тяжкості.

Львові – голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький заявив, що росіяни випустили по регіону 6 ракет, 2 з яких збила ППО.

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