Радимо мешканцям міста перебувати в укриттях й не виходити на вулицю. Про звуки вибухів пишуть місцеві ЗМІ, повідомляє 24 канал.

До теми Філатов повідомив про обстріли прямо у центрі Дніпра

Офіційної інформації від місцевої влади та військової адміністрації наразі немає. Тож поки що неможливо стверджувати, що саме стало джерелом звуків, схожих на вибух. Інформація про "прильоти" наразі не надходила. За попередньою інформацією, спрацювало ППО.

Повітряна тривога майже по всій Україні

Зауважимо, що близько 20:00 4 травня майже по всій Україні оголосили повітряну тривогу. Наразі відомо, що окупанти обстріляли Дніпро.

Також звуки вибухів чути у Черкасах та Запоріжжі. Але наразі невідомо, чи це ракетний удар, чи робота ППО.