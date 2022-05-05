СБУ відкрила справу про державну зраду

Журналісти отримали пресреліз Дніпропетровської обласної військової адміністрації, який свідчить, що Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження щодо відео моменту влучання ракети у Дніпрі.

Дізнайтесь більше ППО збила ракети у двох областях і звірячі обстріли на Сході: ситуація в регіонах

Відео моменту влучання ракети у Дніпрі з'явилося на російських пабліках. Тому СБУ у рамках кримінального провадження розпочала розслідування за статтею державна зрада.

У відомстві вкотре наголосили, що корегування ракетних обстрілів, артилерійських ударів, роботи авіації є злочином проти національної безпеки України.

Обстріл Дніпра: головне

Ввечері 4-го травня по всій території України було оголошено повітряну тривогу. Російські військові пізно ввечері випустили ракети по декількох містах України.

Серед них було й Дніпро, куди росіяни "відправили" відразу дві ракети з Каспійського моря. Про звуки вибухів у Дніпрі містяни почали повідомляти близько 20:00.

У Дніпропетровській обласній військовій адміністрації заявили, що одну російську ракету вдалося знищити завдяки силам протиповітряної оборони.

Натомість друга ворожа ракета, на жаль, влучила в один із об'єктів транспортної інфраструктури Дніпра.

Варте уваги 24 700 ліквідованих військових і багато техніки: свіжі втрати російських окупантів

Голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук повідомив, що внаслідок ракетного удару пошкоджена контактна мережа.

На щастя, внаслідок ракетного удару російських окупантів ніхто з мирних людей не постраждав. Однак ушкоджень зазнали деякі будівлі, в яких повибивало вікна.

Зауважимо, що росіяни обстрілювали Дніпро й раніше. Зранку 29-го квітня війська агресора гатили по селищам Велика Костромка та Мар'янське.

У неділю, 1-го травня, ворожий вогонь накрив села у Синельниківському районі. Також російські окупанти 4-го травня обстріляли Великомихайлівську громаду з "Градів".

До теми – окупанти обстріляли ракетами центр Дніпра: куди влучили: дивіться відео