Про ситуацію станом на 8 ранку 5-го травня у різних регіонах України повідомили обласні військові адміністрації. Згідно з повідомленням, у багатьох містах спрацювала протиповітряна оборона.

Варте уваги ЗСУ звільнили кілька населених пунктів на межі Миколаївської та Херсонської областей

ППО спрацювала на Київщині, Дніпропетровщині та під Черкасами

Ввечері 4-го травня сили ППО збили російську ракету над Броварським районом. Падіння уламків спричинило загоряння чагарнику та очерету. На щастя, обійшлося без жертв.

Дві ракетні атаки російські військові здійснили ввечері на Дніпропетровщині. Одну ракету вдалося збили. Інша – влучила по залізничній інфраструктурі, внаслідок чого є руйнування. На щастя, постраждалих немає.

Також ППО спрацювала під Черкасами. Близько 10 вечора було збито дві ракети. Натомість на Кіровоградщині близько 10 вечора ворожі ракети влучили по об'єкту інфраструктури. За попередньою інформацією, жертв немає.

Звірячі обстріли на Луганщині та в Краматорську

Після невдачі на Півночі російські війська зосередили сили на Сході. Протягом ночі росіяни декілька разів обстріляли окраїни Харкова. На щастя, жертв немає.

На жаль, внаслідок обстрілів Харківської області поранення отримав 11-річний хлопчик у Лозівському районі. Також на Балаклійщині загинула одна людина.

Повідомляється, що в Ізюмі тривають бої.

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На Луганщині за минулу добу війська агресора завдали 7 потужних артилерійських обстрілів Сєвєродонецька та ще 7 – Попаснянської та Гірської громад. Чотири ворожі обстріли прийняв Лисичанськ.

Унаслідок обстрілів вночі постраждали Новодружеськ, де сталося загоряння двох житлових будинків, а також Лисичанськ – загоряння житлових будинків. Через обстріли на Луганщині загинули 5 цивільних.

Важка ситуація на Донеччині, хоча й контрольована ЗСУ. На цьому напрямку російські окупанти нарощують інтенсивність і потужність обстрілів.

У середу, 4-го травня, під ракетними авіаційними ударами опинився центр Авдіївки. Унаслідок обстрілу було пошкоджено щонайменше 15 будинків, приміщення двох АЗС, є поранені.

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Росіяни вдарили ракетами класу повітря-земля по Краматорську

5-го травня о 4 ранку, росіяни обстріляли Краматорськ ракетами класу повітря-земля. Обстріл призвів до пошкодження 9 житлових будинків і школи.

Повідомляється, що на території заводу Енергомашспецсталь сталося розгерметизація газопроводу, постраждали інші будівлі.

Унаслідок цинічного обстрілу поранено 25 цивільних осіб, з яких 20 надано допомогу на місці та ще 5 направлено до лікарні.

Війська агресора 4 – 5 травня здійснювали періодичні обстріли Мар'їнки та міста Часів Яр Бахмутського району. Унаслідок обстрілу пошкоджено 17 житлових будинків. На жаль, одна людина загинула.

Напружена ситуація на Півдні

У Херсонській області ситуація залишається складною. На території Херсонщини фіксують вибухи та обстріли. Окупанти продовжують бойові дії та мародерства.

До теми Росіяни нещадно обстрілюють Миколаїв: куди влучили протягом доби

Ввечері 4-го травня росіяни обстріляли із РСЗВ один із районів Миколаєва. Пошкоджень зазнали:

житлові будинки;

газові труби;

обірвано контактну лінію "електротранса";

сталися 4 пожежі;

поранена одна людина.

Відносно спокійно ніч минула на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, Полтавщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській областях, Запорізькій, Сумській, Вінницькій, Тернопільській, Хмельницькій областях, на Житомирщині та Чернігівщині.

Раніше – ранкове зведення від Повітряних сил за 5 травня: дивіться відео