Як зазначив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук, по місту вороги випустили дві ракети. На щастя, жодна з них ані забрала чиєсь життя, ані травмувала когось.

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Одна ракета влучила в контактну мережу

Відомо, що дві російські ракети летіли на Дніпро. Одна з них влучила в об'єкт транспортної інфраструктури. Внаслідок цього пошкоджена контактна мережа. Натомість другій влучити в ціль не вдалося, адже її знищили Сили ППО.

В обох випадках минулося без загиблих і постраждалих,

– наголосив Лукашук.