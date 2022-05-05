За даними джерел 24 каналу в українських спецслужбах, проблема з тим, що російське командування не володіє об'єктивною інформацією, призвела до загибелі не однієї тисячі окупантів та до повного провалу з виконанням поставлених Путіним військових завдань. Очільники армій не розуміють, які сили та засоби є у наявності на передовій, а які існують виключно на папері, розбиті угруповання женуть у бій з формулюванням "виконати за будь-яку ціну".

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Під час однієї з перевірок на вищому рівні посадовці з міністерства оборони Росії з подивом для себе з'ясували, що у квітні два генерали відправили в напрямку Миколаєва та Кривого Рогу підрозділи, що складалися з неповної роти бійців. Таке рішення з урахуванням чисельності захисників України на цих напрямках визнали неадекватним, а генералів зняли з посад та навіть недовго тримали в СІЗО.

Звітують про захоплення населених пунктів, до яких навіть не дісталися

Як стверджують в українських спецслужбах, оскільки у Кремлі продукують зовсім неадекватні ситуації на полі бою задачі, командувачі армій вимушені віддавати безглузді накази та звітувати про їх виконання.

Так, лише за останній тиждень у Кремлі чули від своїх підлеглих про взяття Гуляйполя, вихід на кордони Херсонської області, а також значне просування на Харківщині в напрямку Слов'янська.

Штабні офіцери, які пишуть відповідні звіти та приблизно володіють реальними даними, між собою розмовляють про те, що серед тих населених пунктів, які Росія нібито "захопила", є міста, до яких армії не вдалося підійти навіть на гарматний постріл. За деякими даними, прибуття очільника Генштабу Валерія Герасимова було пов'язане з метою зрозуміти, наскільки різняться подані йому звіти від реальної ситуації.

У командних пунктах загарбницької армії планують все ж таки просуватися до Запоріжжя та Кривого Рогу, але станом на початок травня ніхто з офіцерів на місцях не знає, в який спосіб цього можна домогтися.

Також штабні офіцери бачать, як на генералів тиснуть з Москви, аби всі завдання були виконані якомога швидше. Саме через це за 70 діб війни в Україні й загинула така велика кількість представників вищого командного складу, адже керівники армій для цього вимушені їхати ледве не на передову.

"Перемоги" намагаються створити хоча б для телебачення

Оскільки військові можливості Росії на Запоріжжі в порівнянні з поставленими задачами залишаються дуже й дуже скромними, очільники загарбницьких армій намагаються підтвердити звіти про фейкові "перемоги" зйомками так званих військових кореспондентів.

Так, наприкінці квітня по всій непідконтрольній Україні території Запорізької області їздили пасажирські автобуси з надписами PRESS. Заповнені вони були російськими пропагандистами та кадровими воєнкорами міноборони, а також акторами з Криму, які грали ролі місцевих жителів. Супроводжували транспорт чотири вантажівки з особовим складом загарбників.

На вимогу командування, путінські ординці імітували бій із ЗСУ, роздавали гуманітарку "мешканцям звільнених міст", а також розповідали про взяття Гуляйполя та наближення до Запоріжжя. Зйомки велися неподалік від Бердянська, тоді як у ці ж моменти під Гуляйполем точилися важкі бої. У день роботи пропагандистських підрозділів на замовлення генералів у Пологівському районі, до якого відноситься Гуляйполе, важкі поранення отримав командир одного з рашистських батальйонів.