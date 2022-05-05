По данным источников 24 канала в украинских спецслужбах, проблема с тем, что российское командование не владеет объективной информацией, привела к гибели не одной тысячи оккупантов и к полному провалу с выполнением поставленных Путиным военных задач. Руководители армий не понимают, какие силы и средства есть в наличии на передовой, а какие существуют исключительно на бумаге, разбитые группировки гонят в бой с формулировкой "выполнить любой ценой".

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В ходе одной из проверок на высшем уровне чиновники из министерства обороны России с удивлением для себя выяснили, что в апреле два генерала отправили в направлении Николаева и Кривого Рога подразделения, состоявшие из неполной роты бойцов. Такое решение с учетом численности защитников Украины по этим направлениям признали неадекватным, а генералов сняли с должностей и даже недолго держали в СИЗО.

Отчитываются о захватах населенных пунктов, до которых даже не добрались

Как утверждают в украинских спецслужбах, поскольку в Кремле продуцируют совсем неадекватные ситуации на поле боя задачи, командующие армий вынуждены отдавать нелепые приказы и отчитываться об их выполнении.

Так, только за последнюю неделю в Кремле слышали от своих подчиненных о взятии Гуляйполя, выходе на границы Херсонской области, а также значительном продвижении на Харьковщине в направлении Славянска.

Штабные офицеры, пишущие соответствующие отчеты и примерно владеющие реальными данными, между собой говорят о том, что среди тех населенных пунктов, которые Россия якобы "захватила", есть города, к которым армии не удалось подойти даже на пушечный выстрел. По некоторым данным, прибытие главы Генштаба Валерия Герасимова было связано с целью понять, насколько отличаются представленные ему отчеты от реальной ситуации.

В командных пунктах захватнической армии планируют все же продвигаться в Запорожье и Кривой Рог, но по состоянию на начало мая никто из офицеров на местах не знает, как этого можно добиться.

Также штабные офицеры видят, как на генералов давят из Москвы, чтобы все задачи были выполнены как можно скорее. Именно поэтому за 70 суток войны в Украине и погибло такое большое количество представителей высшего командного состава, ведь руководители армий для этого вынуждены ехать чуть ли не на передовую.

"Победы" пытаются создать хотя бы для телевидения

Поскольку военные возможности России в Запорожье по сравнению с поставленными задачами остаются очень и очень скромными, руководители захватнических армий пытаются подтвердить отчеты о фейковых "победах" съемками так называемых военных корреспондентов.

В конце апреля по всей неподконтрольной Украине территории Запорожской области ездили пассажирские автобусы с надписями PRESS. Заполнены они были российскими пропагандистами и кадровыми военкорами минобороны, а также актерами из Крыма, игравшими роли местных жителей. Сопровождали транспорт четыре грузовика с личным составом захватчиков.

По требованию командования, путинские ордынцы имитировали бой с ВСУ, раздавали гуманитарку "жителям освобожденных городов", а также рассказывали о взятии Гуляйполя и приближении к Запорожью. Съемки велись неподалеку от Бердянска, тогда как в эти же моменты под Гуляйполем шли тяжелые бои. В день работы пропагандистских подразделений по заказу генералов в Пологовском районе, к которому относится Гуляйполе, тяжелые ранения получил командир одного из рашистских батальонов.