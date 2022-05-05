Во многих городах в течение нескольких часов сообщали о звуках, похожих на взрывы. 24 канал собрал для вас главное о массированной атаке, которую совершила Россия в этот день.

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После тревоги начали звучать взрывы

Первая воздушная тревога в большинстве областей прозвучала примерно в 8 часов вечера. Вскоре стали появляться сообщения о звуках взрывов в регионах.

Где-то был только один такой звук, а иногда и несколько. Это обусловлено тем, что в разных областях Украины активно работали системы противовоздушной обороны.

Снова нацелились на железную дорогу

Одними из первых после тревоги появились сообщения о взрывах в центре Днепра и Черкассах. Жителей города призвали быть осмотрительными и не выходить из укрытий. Ведь действительно был очень большой уровень угрозы.

Мэр Днепра Борис Филатов сообщил, что есть один "прилет". По городу запустили две ракеты, но одну из них смогли уничтожить в воздухе. Что касается Черкасс, таких сообщений не было, поскольку там просто работала ПВО.

Впоследствии это прокомментировали в "Укрзализныце". Там указали, что уничтожено их инфраструктурный объект в Днепре. Поэтому в регионе временно остановилось движение поездов. Это подтвердило, что россияне снова нацелились на разрушение железнодорожных сообщений.

Пока место попадания не показывали, поэтому неизвестно, какие именно разрушения там есть. Но неподалеку от этого места жители Днепра заметили разбитые взрывной волной стекла окон и даже автобусной остановки. Поэтому можно предположить, что удар был очень сильным.

Поврежденная 4 мая остановка в Днепре / Фото Суспільне

Еще одна сбитая ракета

Также удалось нашим защитникам сбить ракету в селе Требухов Киевской области. К счастью, обломки боеприпаса приземлились на поле.

Обломки ракеты упали на поле / Фото Александра Павлюка

Поэтому никаких повреждений домов или других зданий не было. Также нет пострадавших в результате этого. Однако там загорелся кустарник и понадобились работники ГСЧС.

После падения ракеты загорелись кустарники / Фото Александра Павлюка

Позже атаковали другой регион

Жители Кропивницкого приблизительно в 10:30 вечера тоже услышали взрывы. После этого еще 30 минут не было новостей ни о каких "прилетах".

Однако затем глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович написал, что все таки совершили атаку. Россияне попали в инфраструктурный объект за пределами областного центра.

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Подтвердили взрывы в Николаеве

В Николаеве еще в обед раздались звуки, похожие на взрывы. Также в сети писали о том, что якобы над городом виден столб дыма. Однако пока неизвестно, что там произошло.

Второй раз за день местные жители услышали взрывы вечером. Тогда уже их подтвердил мэр Николаева Александр Сенкевич. Он отметил, что во время воздушной тревоги произошли обстрелы.

Кроме того, на юге неспокойно и на Херсонщине. Ночью местные жители начали писать в сети, что слышали "хлопок", после которого раздались и автоматные очереди. Также сообщали о взрыве в районе Чернобаевки, однако официальных подтверждений этого еще не было.

Проблемы, которые возникли на железной дороге

В результате повреждения инфраструктуры возникла значительная задержка в графике курсирования поездов. Укрзализныця вечером сообщила, что с задержками прибудут 20 рейсов по разным направлениям:

Какие рейсы и насколько задержались:

№59 Киев – Чоп (+11:44 часов);

№149 Полтава – Черновцы (+11:11 часов);

№37 Ужгород – Одесса (+11:09 часов);

№135 Черновцы – Одесса (+9:53 часов);

№38 Одесса – Ужгород (+9:27 часов);

№45 Ужгород – Лозовая (+7:56 часов);

№2 Харьков – Ивано-Франковск (+7:42 часов);

№42 Львов – Днепр (+6:48 часов);

№85 Запорожье – Львов (+5:03 часов);

№5 Ивано-Франковск – Запорожье (+4:33 часов);

№86 Львов – Запорожье (+3:25 часов);

№14 Солотвино – Киев (+2:17 часов);

№56 Рахов – Киев (+2:02 часов);

№13 Киев – Солотвино (+1:32 часов);

№749 Киев – Ивано-Франковск (+1:22 часов);

№95 Киев – Рахов (+1:16 часов);

№715 Киев – Перемышль (+40 минут);

№706 Киев – Перемышль (+8 часов);

№753 Харьков – Львов (+19 минут);

№744 Львов – Дарница (+10:35 часов).

Кулеба высказался об этом ракетном терроризме

Вечером о ракетном обстреле 4 мая написал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Он подчеркнул, что действия России ничто иное как терроризм.

Еще одна ночь в Украине, очередной шквал российских ракет свалился на мирные украинские города. Они хотят разрушить нас своим ракетным терроризмом,

– сказал министр.

Однако он также добавил, что в конце концов разрушится только одно – сама Россия. Мол, в небытие также уйдет ее способность ворваться, бомбить, убивать, грабить и насиловать.

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