Об этом сообщили в Кировоградской ОВА приблизительно в 23 часа. Незадолго до этого жители Кропивницкого услышали несколько взрывов.

Накануне В Кропивницком слышны взрывы: оставайтесь в укрытиях

Что известно об этом "прилете"

Что касается деталей, то пока их пока не обнародовали. Глава ОВА Андрей Райкович лишь написал, что "прилет" был в инфраструктурному объекту за пределами областного центра. К моменту этой публикации на место уже поехали служащие ГСЧС и других экстренных служб. Больше о последствиях атаки сообщат впоследствии.

Важно! Если вы увидели в небе подозрительный объект, не нужно его снимать и не выкладывать в соцсети. Если вы действительно хотите помочь нашим защитникам, можно сообщить об этом в чат-бот телеграма "Что-то летит" – @rusrocketfly_bot.

Очередной вечер массированных атак

Приблизительно в 20 часов по стране покатилась волна тревог. После этого во многих городах послышались взрывы:

Приблизительно через полчаса после сирены в Киеве там были и взрывы. Пока деталей нет, поэтому, вероятно, работала система противовоздушной обороны.

Вскоре начали публиковать многие сообщения о звуках взрывов жители Черкасс и Запорожья. О разрушениях в этих городах и их областях не сообщали.

Слышалась и серия взрывов в Одессе. Поскольку они были не сильными, вероятнее всего, тоже работала ПВО.

В Николаевской области сообщили о взрывах местные власти. Детали о причинах этих звуков не обнародовали.

В Требухове в Киевской области тоже сообщили о взрывах. Там звук работы систем ПВО был более сильным, поскольку они сбили ракету. Остатки боеприпаса упали в поле, поэтому не нанесли никакого вреда.

Также были взрывы в самом центре Днепра. Там вражеская ракета попала в инфраструктурный объект железной дороги, поэтому остановилось движение поездов. На город запустили 2 ракеты, одну из которых нашим защитникам удалось сбить.

Важно – За прошедшие сутки тоже было много атак: смотрите видео