Также информацию о взрывах распространили во многих телеграм-каналах. В настоящее время сообщения о воздушной опасности в городе не было.

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Накануне Николаев обстреляли "Смерчами"

Отметим, что только накануне Николаев был обстрелян из "Смерчей". Под удар попали объекты гражданской инфраструктуры. К счастью, жертв и пострадавших не было.

Перед нанесением ударов враг активно проводил воздушную разведку. Только за день украинские защитники уничтожили 2 беспилотника над Николаевщиной.

Оперативное командование "Юг" отметило, что угроза ракетных ударов врага, в частности по Николаевщине, сохраняется до сих пор.