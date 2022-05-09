Захватчики применили реактивные системы залпового огня около 10:35 9 мая. Об этом сообщил глава Днепропетровской военной администрации Валентин Резниченко.

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Снова вражеская атака. Орки обстреляли из "Градов" Широковскую общину,

– отметил чиновник.

По словам главы ОВА, в Ганновке один дом разрушен и еще несколько – повреждены. Местные жители не пострадали, большинство из них уехали. Сейчас село без света, работают электрики.

Предварительные обстрелы Днепропетровщины

Российские захватчики 29 марта нанесли несколько ракетных ударов по Днепропетровщине. Под прицелом врага оказались сразу два города – Никополь и Павлоград.

Оккупанты 17 апреля атаковали село в Зеленодольской общине. В результате действий врага погиб гражданский.

В тот же день противник провел реактивный артиллерийский обстрел системой залпового огня "Торнадо-С". Россияне били запрещенными кассетными боеприпасами по Марьянскому .

Оккупанты 29 апреля применили "Грады" при обстреле двух поселков в Криворожском районе .

Обратите внимание! Вооруженные Силы Украины 27 апреля сбили над Днепропетровщиной вражескую ракету . Обломки упали на поляне, никого не задев. Разрушений и пострадавших не было.

Ракетный обстрел Днепра

Своими ракетами оккупанты достают и в областной центр – Днепр. Так, 4 мая враг нанес по городу удар двумя ракетами . Одну из них сбила система противовоздушной обороны. Вторая же попала в железнодорожную инфраструктуру. Несмотря на разрушения из-за атаки с воздуха, местные жители не пострадали.

Впоследствии обстрел прокомментировали в "Укрзализнице". Указали, что в регионе временно остановилось движение поездов, подтвердив, что россияне снова нацелились на разрушение железнодорожных сообщений.

Недалеко от места происшествия днепряне заметили разбитые взрывной волной оконные стекла и даже стекло с автобусной остановки. Учитывая это, можно говорить о большой силе ракетного удара.

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