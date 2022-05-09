Захватчики применили реактивные системы залпового огня около 10:35 9 мая. Об этом сообщил глава Днепропетровской военной администрации Валентин Резниченко.
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Снова вражеская атака. Орки обстреляли из "Градов" Широковскую общину,
– отметил чиновник.
По словам главы ОВА, в Ганновке один дом разрушен и еще несколько – повреждены. Местные жители не пострадали, большинство из них уехали. Сейчас село без света, работают электрики.
Предварительные обстрелы Днепропетровщины
- Российские захватчики 29 марта нанесли несколько ракетных ударов по Днепропетровщине. Под прицелом врага оказались сразу два города – Никополь и Павлоград.
- Оккупанты 17 апреля атаковали село в Зеленодольской общине. В результате действий врага погиб гражданский.
- В тот же день противник провел реактивный артиллерийский обстрел системой залпового огня "Торнадо-С". Россияне били запрещенными кассетными боеприпасами по Марьянскому .
- Оккупанты 29 апреля применили "Грады" при обстреле двух поселков в Криворожском районе .
Ракетный обстрел Днепра
Своими ракетами оккупанты достают и в областной центр – Днепр. Так, 4 мая враг нанес по городу удар двумя ракетами . Одну из них сбила система противовоздушной обороны. Вторая же попала в железнодорожную инфраструктуру. Несмотря на разрушения из-за атаки с воздуха, местные жители не пострадали.
Впоследствии обстрел прокомментировали в "Укрзализнице". Указали, что в регионе временно остановилось движение поездов, подтвердив, что россияне снова нацелились на разрушение железнодорожных сообщений.
Недалеко от места происшествия днепряне заметили разбитые взрывной волной оконные стекла и даже стекло с автобусной остановки. Учитывая это, можно говорить о большой силе ракетного удара.
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