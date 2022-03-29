Об этом 29 марта сообщил глава местной ОГА/ОВА Валентин Резниченко. Он отметил, что обстрелы пронеслись по области ориентировочно в 10.50.

Ранее В Николаеве оккупанты попали в кабинет Кима в здании ОВА

Несколько вражеских ракетных ударов по Днепропетровской области: что известно

В результате обстрела пострадало несколько населенных пунктов Днепропетровщины.

В Новомосковском районе ракета попала на территорию фермерского хозяйства. В результате удара повреждена техника. Известно, что один человек ранен.

В Павлограде разрушили виадук. В настоящее время движение по дороге временно ограничено.

Ракетный удар пришелся по территории Никопольского района. К счастью, жертв нет.

О ситуации в городе рассказал мэр Никополя Александр Саюк. Он подчеркнул, что в районе Никополя российских войск нет и подчеркнул, что пока звучит сирена, необходимо находиться в укрытиях.

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