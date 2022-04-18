В результате обстрелов погиб местный житель. Захватчики били по Марьянскому 17 апреля.

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Вооруженные силы РФ осуществили реактивный артиллерийский обстрел системой залпового огня "Торнадо-С" с запрещенными кассетными боевыми зарядами Марьянского Криворожского района на Днепропетровщине,

– рассказывают в Офисе генпрокурора.

Оккупанты повредили жилые дома и автомобили жителей поселка. Днепропетровская облпрокуратура открыла уголовное производство за "нарушение законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством". Продолжается следствие.

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