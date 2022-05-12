Про це розповів голова Криворізької військової адміністрації Олександр Вілкул. Він зазначив, що вже вранці ворог з ракетних систем залпового вогню обстріляв місто Зеленодольськ.

До теми Окупанти вночі вгатили по школах на Чернігівщині: є загиблі та поранені

Люди на час обстрілу саме йшли на роботу

Це сталось близько 7:00 ранку: одна людина загинула, ще одна – отримали поранення. Жертва та постраждалий – цивільні.

Зеленодольську громаду обстріляли з "Ураганів"

За словами голови ОВА Валентина Резніченка, під обстріл потрапив не лише Зеленодольськ, а й Велика Костромка. Руйнувань зазнав об'єкт енергетичної інфраструктури. Резніченко наголосив: ворог обстрілював Зеленодольську громаду з "Ураганів" саме тоді, коли люди йшли вранці на роботу.

Росіяни вночі обстрілювали і Чернігівську область

Неспокійно цю ніч було і на Чернігівщині. З допомогою авіації у ніч на 12 травня вороги обстріляли Новгород-Сіверський. Цілили росіяни по адміністративних будівлях, а також школі. Постраждав і приватний сектор. Голова ОВА В'ячеслав Чаус зазначив, що, на жаль, є загиблі та поранені.

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Не припинялись вночі обстріли і на Луганщині

Російські війська не припиняли вночі і обстріл Луганської області. Як зазначив голова ОВА Сергій Гайдай, житлові будинки зруйновано в Сєвєродонецьку, Рубіжному, Гірському, Комишувачі, Тошківці.

Ситуація на Дніпропетровщині: останні новини

11 травня вороги обстріляли прикордонні з Херсонщиною райони Дніпропетровської області. Ані значних руйнувань, ані жертв не було.

Потрапили снаряди у поля поблизу сіл Зеленодольської та Широківської громад.

Гатили росіяни по околицях Великої Костромки та Ганнівки у Криворізькому районі.

9 травня під вогонь російських військ знову потрапила Ганнівка. Постраждалих та жертв не було, проте виникли проблеми з електропостачанням.

8 травня у регіоні загинув 12-річний хлопчик. Він приніс додому боєприпас, який знайшов. Вибухівка здетонувала і дитина загинула. Трагедія сталась в одному з сіл Синельниківського району.

У Дніпропетровській ОВА запевняють: російських військ на території області немає та і не було.

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