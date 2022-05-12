Як розповів глава Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, російські військові обстріляли Новгород-Сіверський. Завдали удару по місту окупанти за допомогою авіації.

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На місці працюють рятувальники та медики

Відомо, що впродовж ночі військові країни-агресорки завдали ударів по кількох об'єктах критичної інфраструктури міста. Мовиться про школи, а також адміністративні споруди. Крім того, від ударів постраждали ще й приватні будинки мешканців Новгород-Сіверського.

Є загиблі та поранені. Наразі на місці події працюють рятувальники та медики,

– підкреслив Чаус.