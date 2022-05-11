Про це розповів голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус. Він зазначив, що такі обстріли вороги вчиняють постійно.

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Жителів прикордонних районів закликали бути дуже обережними

Тому у мене велике прохання, особливо до мешканців прикордонних районів області, будьте обережні. Також пам'ятаємо про те, що ракети літають над Україною,

– наголосив Чаус.

Голова ОВА закликав реагувати на повідомлення про повітряну небезпеку і ховатись в укриття. Також досі тривають роботи із розмінування: багато території вже оглянули сапери, проте залишилось теж чимало.

Напередодні на Чернігівщині посилили обмеження

Через постійні обстріли напередодні у Чернігівській області посилили режимні обмеження. Мовиться про кілька районів – Чернігівський, Корюківський та Новгород-Сіверський.

Які обмеження ввели:

щодо пересування осіб та транспортних засобів,

проведення робіт поза населеним пунктами з – 21:00 до 6:00,

не можна здійснювати польоти безпілотників,

заборонено перебування у лісових масивах та лісосмугах,

заборонено цивільним людям носити військову форму.

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Напередодні ворог атакував і сусідню Сумщину

Зазначимо, що напередодні ввечері ворог атакував ракетами і сусідню Сумщину. Шосткинський район обстріляли з авіації. Руйнування у Вороніжі – значні, проте жертв, на щастя, немає.

Ситуація на Чернігівщині: коротко про останні новини

На початку травня на Чернігівщині повернули заборону на торгівлю алкогольними напоями. Для цього проаналізували динаміку злочинів у регіоні. Зазначимо, 16 квітня це обмеження зняли у зв'язку з деокупацією області.

1 травня ЗСУ показали Чернігів з висоти пташиного польоту. Росіяни завдали старовинному місту велетенської шкоди, на відбудову знадобиться чималий час.

В Офісі Президента раніше повідомляли, що над відновленням місцевих доріг працюють десятки одиниць техніки.

За словами В'ячеслава Чауса, влада робить все, аби логістика з обласним центром була значно покращена. Активно відновлюють пасажирське сполучення.

Обленерго та "Чернігівгаз" намагаються відновити пошкоджені комунікації.

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