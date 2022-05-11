Як зазначив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, обстріляли школу вчора, 10 травня, близько 10:00. Тоді ворожі військові гатили по Гірському.

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Ніхто з дітей не постраждав

Влучили російські загарбники у будівлю обласної спеціальної школи. У ній навчалися діти з особливими потребами. Як зазначив Сергій Гайдай, заклад мав сучасний ремонт і обладнання. На щастя, вдалося уникнути жертв і постраждалих. Усіх вихованців зі школи раніше евакуювали.

15 разів гатили по житлових кварталах

Загалом, 10 травня було неспокійним для мешканців Луганщини. Ворожі військові 15 разів обстрілювали як житлові квартали, так і інфраструктуру області.

Внаслідок ворожої атаки пошкоджений магістральний газопровід у Сєвєродонецьку. Через це мешканці міста залишилися без газу. Сергій Гайдай додав, що вже другу добу відсутнє електропостачання.

Що стосується обстрілів будівель, то найбільше постраждала Врубівка – шість житлових будинків. Також окупанти влучили у місцевий будинок культури. Гатили російські військові і по Рубіжному. У місті вони влучили у три багатоповерхівки. В Лисичанську ворожі удари пошкодили дві багатоповерхівки, а в Сєвєродонецьку ще й будівлю готелю та багатоповерховий будинок.

Раніше Сергій Гайдай розповів, що російські військові продовжують обстрілювати трасу Лисичанськ – Бахмут. Нею, зауважимо, проводили евакуацію з гарячих точок.

Не полишають спроб окупанти вкрасти щось на Луганщині. Так, з Кремінної до Росії вивозять обладнання з місцевих шкіл, а також лікарень. Глава ОВА підкреслив, що вкрали все що могли. Він навіть покепкував з того, наскільки у Росії все погано, що поцупили навіть інтерактивну дошку.

Зазначимо, що у Держдепі США висловили побоювання стосовно дій Росії. Так, на думку речника Неда Прайса, окупанти можуть анексувати Донецьку, а також Луганську області. Власне, такими і є плани вищого керівництва країни-агресорки.

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