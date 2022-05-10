Таку інформацію повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у своєму телеграм-каналі. Він зауважив, що газопостачання – єдине із комунікацій, що працювало в Сєвєродонецьку під час бойових дій.

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За словами Гайдая, сьогодні окупанти знову обстріляли місто Сєвєродонецьк з артилерії та систем залпового вогню. Снаряди потрапили у магістральний газопровід. Наразі він перебитий та розгерметизований.

Очільник Луганської ОВА розповів, що через таку ситуацію з газопроводом, було прийняте рішення перекрити ГРС, щоб уникнути серйозної аварії.

Єдине, що залишалося в місті із комунікацій працюючим, – це газопостачання. Далеко не у всіх будинках, але у старих районах у багатьох домівках блакитне паливо було. Люди могли хоча б приготувати їжу та підігріти воду,

– зауважив Сергій Гайдай.

Він зауважив, що наразі газу в Сєвєродонецьку немає.

Коротко про ситуація на Луганщині:

Під час тимчасової окупації міста Кремінна росіяни грабують освітні заклади та лікарні. Награбооване вивозять до Росії.

Протягом останньої доби, 9 травня, загарбники масовано обстрілювали всі можливі маршрути виїзду з території Луганської області. Зокрема, у Сєвєродонецьку ворожий снаряд поцілив в будівлю місцевого осередку поліції.

Збройні Сили України вщент зройнували плани росіян на Луганщині. Ворожу техніку, яку перекинули в цей район, знищили на понтонних переправах.

Окупанти 24 рази обстріляли населені пункти Луганської області за добу 8 травня. Внаслідок цього у Сєвєродонецьку загинула жінка, у Білогорівці – 2 волонтерів із Закарпаття. Також є постраждалі, серед яких – діти.

Голова Луганської ОВА розповів, що від обстрілів у Шипіловому в підвалі ховалися 11 людей. На жаль, вони перестали виходити на зв'язок. Проте Гайдай запевняє, що люди можуть залишитись живими.

Попри те, що ворог переважає кількісно, наші бійці роблять усе можливе для того, щоб мінімізувати їхні атаки. Під Кремінною українським військовим вдалося знищити переправу ворога.

8 травня загарбники обстріляли нафтобазу в Лисичанську. Через постійні обстріли рятувальники не могли погасити пожежу, яка палала на площі розміром 360 квадратних метрів.

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