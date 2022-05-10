Таку інформацію повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у своєму телеграм-каналі. Він зауважив, що газопостачання – єдине із комунікацій, що працювало в Сєвєродонецьку під час бойових дій.
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За словами Гайдая, сьогодні окупанти знову обстріляли місто Сєвєродонецьк з артилерії та систем залпового вогню. Снаряди потрапили у магістральний газопровід. Наразі він перебитий та розгерметизований.
Очільник Луганської ОВА розповів, що через таку ситуацію з газопроводом, було прийняте рішення перекрити ГРС, щоб уникнути серйозної аварії.
Єдине, що залишалося в місті із комунікацій працюючим, – це газопостачання. Далеко не у всіх будинках, але у старих районах у багатьох домівках блакитне паливо було. Люди могли хоча б приготувати їжу та підігріти воду,
– зауважив Сергій Гайдай.
Він зауважив, що наразі газу в Сєвєродонецьку немає.
Коротко про ситуація на Луганщині:
- Під час тимчасової окупації міста Кремінна росіяни грабують освітні заклади та лікарні. Награбооване вивозять до Росії.
- Протягом останньої доби, 9 травня, загарбники масовано обстрілювали всі можливі маршрути виїзду з території Луганської області. Зокрема, у Сєвєродонецьку ворожий снаряд поцілив в будівлю місцевого осередку поліції.
- Збройні Сили України вщент зройнували плани росіян на Луганщині. Ворожу техніку, яку перекинули в цей район, знищили на понтонних переправах.
- Окупанти 24 рази обстріляли населені пункти Луганської області за добу 8 травня. Внаслідок цього у Сєвєродонецьку загинула жінка, у Білогорівці – 2 волонтерів із Закарпаття. Також є постраждалі, серед яких – діти.
- Голова Луганської ОВА розповів, що від обстрілів у Шипіловому в підвалі ховалися 11 людей. На жаль, вони перестали виходити на зв'язок. Проте Гайдай запевняє, що люди можуть залишитись живими.
- Попри те, що ворог переважає кількісно, наші бійці роблять усе можливе для того, щоб мінімізувати їхні атаки. Під Кремінною українським військовим вдалося знищити переправу ворога.
- 8 травня загарбники обстріляли нафтобазу в Лисичанську. Через постійні обстріли рятувальники не могли погасити пожежу, яка палала на площі розміром 360 квадратних метрів.
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