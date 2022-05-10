Протягом 9 травня росіяни масовано обстрілювали всі можливі маршрути виїзду з території області, розповів глава Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

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Що відбувалось в області

Небезпечно було в Білогорівці та Шипіловому. Наразі йдуть бої за Воєводівку, Тошківку та Нижнє. У Сєвєродонецьку та Лисичанськ окупанти завдали руйнування житла.



Обстріляні будинки / Фото Сергія Гайдая

Снаряд прилетів у поліцейський відділок

Так, у Сєвєродонецьку ворожий снаряд поцілив в будівлю місцевого осередку поліції. Сталося значне займання, через що приміщення та обладнання тепер зруйновані.

У Шипіловому поліцейські намагався обстежити будівлю, де залишаються заблокованими люди. Зауважимо, що напередодні вони обстріляли будинок, в підвалі якого ховались люди. Вони опинились у пастці. Проте росіяни знову відкрили вогонь. Внаслідок цього один співробітник поліції травмувався.

Також окупанти травмували жителя Сєвєродонецька. З осколковим пораненням кінцівок його привезли до лікарні в Полтаві.

Гайдай відзначив, що в напрямку Сєвєродонецька противник продовжує підготовку до наступу.



Наслідки обстрілів / Фото Сергія Гайдая

Луганщина стримує навалу

Українським воїнам у Луганській області вдається стримувати навалу окупантів та не пропускати їх на решту території України. В інтенсивних боях вдається і звільняти певні населені пункти. Гайдай наголошував, що Луганщина зараз такий самий форпост як Маріуполь.

Нагадаємо, що 7 травня окупанти завдали авіаудару по школі в Білогорівці, де переховувалися близько 90 людей. Щонайменше 60 з них загинули, зокрема, двоє волонтерів.

8 травня українські захисники дещо відійшли від Попасної через інтенсивні обстріли росіян. Згодом Гайдай повідомив, що з Попасної та Рубіжного є хороші новини – наші воїни мужньо тримають оборону на нових позиціях, а понтонну переправу росіян у Білогорівці зруйнували.

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