9 мая россияне массированно обстреливали все возможные маршруты выезда с территории области, рассказал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

Кстати Оккупанты готовятся наступать на Лиман и Северодонецк: Генштаб назвал самые горячие точки

Что происходило в области

Опасно было в Белогоровке и Шипилово. Сейчас идут бои за Воеводовку, Тошковку и Нижнее. В Северодонецке и Лисичанске оккупанты нанесли разрушения жилья.



Обстрелянные дома / Фото Сергея Гайдая

Снаряд прилетел в полицейский участок

Так, в Северодонецке вражеский снаряд попал в здание местного отделения полиции. Произошло значительное возгорание, из-за чего помещение и оборудование теперь разрушены.

В Шипилово полицейские пытались обследовать здание, где остаются заблокированными люди. Отметим, что накануне они обстреляли дом, в подвале которого прятались люди. Они оказались в ловушке. Однако россияне снова открыли огонь. В результате этого один сотрудник полиции травмировался.

Также оккупанты травмировали жителя Северодонецка. С осколочным ранением конечностей его привезли в больницу в Полтаве.

Гайдай отметил, что в направлении Северодонецка противник продолжает подготовку к наступлению.



Последствия обстрелов / Фото Сергея Гайдая

Луганщина сдерживает нашествие

Украинским воинам в Луганской области удается сдерживать нашествие оккупантов и не пропускать их на остальную территорию Украины. В интенсивных боях удается и освобождать определенные населенные пункты. Гайдай отмечал, что Луганщина сейчас такой же форпост как Мариуполь.

Напомним, что 7 мая оккупанты нанесли авиаудар по школе в Белогоровке, где прятались около 90 человек. По меньшей мере, 60 из них погибли, в частности, двое волонтеров.

8 мая украинские защитники несколько отошли от Попасной из-за интенсивных обстрелов россиян. Впоследствии Гайдай сообщил, что у Попасной и Рубежного есть хорошие новости – наши воины мужественно держат оборону на новых позициях, а понтонную переправу россиян в Белогоровке разрушили.

Может заинтересовать – Вениславский назвал самые горячие направления фронта: