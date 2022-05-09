Сергей Гайдай подчеркнул, что в Луганской области наши войска дают мощный отпор оккупантам. Несмотря на интенсивность боевых действий, украинские войска освобождают населенные пункты от захватчиков.

Обратите внимание Есть большие шансы, что людей спасут, – Гайдай о заваленном доме в Шипилово

Луганщина сдерживает нашествие

Глава Луганской ОВА отметил, что украинским воинам на территории области удается сдерживать нашествие оккупантов и не пропускать их на остальную территорию Украины. Несмотря на то, что в интенсивных боях удается освобождать определенные населенные пункты, Гайдай подчеркнул, что это не главная цель наших войск.

Луганская область является таким же форпостом, как Мариуполь, потому что мы сдерживаем большое количество орков на себе и не пропускаем дальше. Мы можем даже локально где-то освободить 1 или 2 населенных пункта и медленно идти в контрнаступление. Зачем? Нам нужна не победа над какой-нибудь деревней и не захватить или вернуть назад оккупированные территории. Нам нужно победить в войне,

– подчеркнул Гайдай.

Также глава Луганской ОВА подчеркнул, что благодаря усилиям наших бойцов в Луганской области, воины в соседних областях расширяют фланги и не дают оккупантам зажать украинских защитников в кольцо.

Ситуация в Луганской области: главное

Ситуация в Луганской области сложная. Воздушная тревога проходит с 4 апреля.

Вечером 7 мая оккупанты нанесли авиаудар по школе в Белогоровке, где скрывались около 90 человек. По меньшей мере, 60 погибли, среди которых двое волонтеров из Закарпатья. Циничная атака россиян вызвала негативную реакцию у мирового сообщества, а МИД Украины назвал этот обстрел повторением преступлений Второй мировой войны.

Во время обстрела Шипилового, оккупанты разрушили дом, под завалами которого оказались 11 человек. К сожалению, связи с ними нет, а разобрать завалы почти нереально.

8 мая украинским защитникам пришлось отступить от Попасной из-за интенсивных обстрелов со стороны россиян, однако уже на следующий день Сергей Гайдай сообщил, что с Попасной и Рубежного есть хорошие новости – наши воины мужественно держат оборону на новых позициях. Понтонная переправа россиян в Белогоровке была разрушена.

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