Сергій Гайдай наголосив, що в Луганській області наші війська дають потужну відсіч окупантам. Попри інтенсивність бойових дій, українські війська звільняють населені пункти від загарбників.

Зауважте Є великі шанси, що людей врятують, – Гайдай про завалений будинок у Шипіловому

Луганщина стримує навалу

Голова Луганської ОВА відзначив, що українським воїнам на території області вдається стримувати навалу окупантів та не пропускати їх на решту території України. Попри те, що в інтенсивних боях вдається звільняти певні населені пункти, Гайдай підкреслив, що це не головна мета наших військ.

Луганська область є таким же форпостом, як і Маріуполь, тому що ми стримуємо велику кількість орків на собі й не пропускаємо далі. Ми можемо навіть локально десь звільнити 1 або 2 населені пункти і повільно іти в контрнаступ. Навіщо? Нам потрібна не перемога над якимось селом і не захопити або повернути назад окуповані території. Нам потрібно перемогти у війні,

– наголосив Гайдай.

Також голова Луганської ОВА підкреслив, що завдяки зусиллям наших бійців на Луганщині, воїни у сусідніх областях розширюють фланги та не дають окупантам затиснути українських захисників у кільце.

Ситуація на Луганщині: головне

Ситуація в Луганській області є складною. Повітряна тривога триває з 4 квітня.

Увечері 7 травня окупанти завдали авіаудару по школі в Білогорівці, де переховувалися близько 90 людей. Щонайменше 60 загинули, серед яких двоє волонтерів із Закарпаття. Цинічна атака росіян викликала негативну реакцію у світової спільноти, а МЗС України назвало цей обстріл повторенням злочинів Другої світової війни.

Під час обстрілу Шипілового, окупанти зруйнували будинок, під завалами якого опинилися 11 людей. На жаль, зв'язку з ними немає, а розібрати завали майже нереально.

8 травня українським захисникам довелося відступити від Попасної через інтенсивні обстріли зі сторони росіян, однак вже наступного дня Сергій Гайдай повідомив, що з Попасної та Рубіжного є хороші новини – наші воїни мужньо тримають оборону на нових позиціях. Понтонну переправу росіян у Білогорівці зруйнували.

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