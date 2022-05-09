Есть большие шансы, что их спасут. Об этом 24 каналу рассказал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
Внимание Эвакуации из Луганщины сегодня не будет, потому что оккупанты обстреливают "путь жизни", – Гайдай
Однако сейчас 11 человек, скрывавшихся в подвале в Шипилово, не выходят на связь. По состоянию на 15 часов 9 мая ситуация, к сожалению, не изменилась.
Но есть много шансов, что люди спаслись, потому что их дом был уничтожен в результате попадания артиллерийского снаряда в то время, когда они были в подвале,
– заверил Гайдай.
То есть даже после того, как обрушился дом – воздух у них остался. Так что шансы, что людей спасут – велики.
"Пока идет "зачистка", продолжаются обстрелы, поэтому туда не может подъехать бригада ГСЧС. Однако, как только все успокоится, людей достанут из-под завалов", – добавил он.
К нам пришло подкрепление, – Гайдай об отходе от Попасной: смотрите видео
Какая ситуация в Луганской области
- Украинские власти прилагают все усилия, чтобы эвакуировать мирное население из "горячих" точек, в частности Луганщины. Впрочем, сегодня провести эвакуацию невозможно, поскольку российские оккупанты обстреливают "дорогу жизни" – трассу Лисичанск – Бахмут.
- Кроме этого, 8 мая оккупанты 24 раза ударили по населению Луганщины.
- В Северодонецке погибла женщина. В Белогоровке – 2 закарпатских волонтера.
- Враг продолжает уничтожать промышленность и критическую инфраструктуру. Вечером третий раз снарядами попали в нефтеперерабатывающий завод.
- В течение дня россияне разрушили еще функционировавшие мощности Попаснянского водоканала. Вообще сейчас невозможно восстановить инфраструктуру, добавил Гайдай. Пока это просто нереально, на это уходит несколько месяцев в мирное время. Следовательно, миллион человек остался без воды, однако люди будут снабжены питьевой водой.
- Более того, при поддержке авиации и артиллерии основные усилия враг сосредоточил на попытке взять под контроль Рубежное.
- На территории Луганской и Донецкой областей успешно отбили 6 атак россиян, уничтожили 20 танков, одну артиллерийскую систему, 28 единиц боевой бронированной техники, один специальный бронированный автомобиль и пять единиц автомобильной техники.