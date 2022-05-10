Горячее всего на Слобожанском, Донецком направлениях и в районе завода "Азовсталь". Захватчики хотят наступать на Востоке, чтобы полностью захватить Донецкую и Луганскую области и получить сухопутный коридор в оккупированный Крым.

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Где идут бои

Продолжаются бои за Воеводовку, Тошковку и Нижнее Северодонецкий район Луганской области, а также за Каменку Ясиноватского района Донецкой области.

Сложная ситуация в Мариуполе. Артиллерией и ударами авиации враг продолжает уничтожать завод "Азовсталь". Продолжаются боевые действия.

На слобожанском направлении россияне держат в полной готовности свои силы. Враг сосредотачивает усилия на обороне занятых рубежей и проводит воздушную разведку. В районе Изюма оккупанты пополняют запасы боеприпасов, горючего и материально-технических средств.

Наши военные отбили 15 атак на Донбассе

За предыдущие сутки украинские защитники отбили 15 атак врага на Донбассе. Кроме того, уничтожили российскую технику:

один зенитный ракетный комплекс,

9 танков,

3 артиллерийские системы,

25 единиц боевой бронированной техники,

3 единицы специальной инженерной техники,

3 автомобиля врага.

Обратите внимание! В Госдепе США обеспокоены тем, что Россия намерена аннексировать всю Донецкую и Луганскую области. Захватчики планируют провести фейковые референдумы по сценарию 2014 года. По информации США, оккупанты хотят сделать это в середине мая. В Херсоне россияне планируют создать так называемую "народную республику", которую позже тоже хотят аннексировать.

Какие угрозы

В Генштабе ВСУ отметили, что враг применяет артиллерию практически вдоль всей линии столкновения. Кроме того, сохраняется высокая вероятность нанесения ракетных ударов по объектам гражданской и военной инфраструктуры на всей территории Украины.

Не исключается вероятность диверсий на объектах химической промышленности Украины. Враг намеренно хочет сделать это, чтобы обвинить ВСУ.

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