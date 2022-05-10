Об этом заявил спикер Госдепартамента США Нед Прайс. Он добавил, что США знают этот классический российский сценарий.

По теме Россиянам пока не удалось провести "референдумы" на оккупированных территориях, – Маляр объяснила почему

Россия может аннексировать Луганщину и Донетчину

Прайс отметил, что США обеспокоены тем, что Россия может аннексировать Донецкую и Луганскую области и провести там фиктивный референдум.

Мы знаем российский сценарий, использованный в Крыму и на востоке Украины. Российские власти уже делали это в прошлом,

– заметил пресс-секретарь Госдепа.

Он добавил, что при попытке предоставить своей оккупации налету легитимность Россия пыталась провести фиктивные выборы. Поэтому в США считают, что оккупанты могут снова это сделать на Востоке Украины.

На прошлой неделе посол США в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе заявил, что у США "высоко проверенные" разведывательные отчеты о том, что страна-агрессорка попытается аннексировать оккупированные сепаратистами регионы Донецкой и Луганской областей где-то в середине мая.

В свою очередь, в Херсоне оккупанты планируют создать так называемую "народную республику", которую позже также аннексируют. По словам Прайса, этот график не изменился.

"Мы продолжаем очень внимательно наблюдать", – заявил спикер Госдепа.

Прайс подытожил, что США обнародовали эту информацию, чтобы мир также был вовлечен в происходящее.

Заметьте Вениславский назвал самые горячие направления фронта

Что захватчики делают на оккупированных территориях: коротко

Российские оккупанты продолжают терроризировать жителей оккупированных территорий Запорожской области. Они отбирают бизнесы у предпринимателей, зарплату у коммунальщиков, устраивают шабаши и придумывают новые правила ограничения прав и свобод свободных украинцев.

Также россияне всячески пытаются заставить людей получить паспорта псевдореспублик. Когда же они отказываются, захватчики угрожают репрессиями и расправой.

Россия мечтает создать еще одну псевдореспублику на оккупированной Херсонской области. Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заверил, что ей не удастся воплотить свой план, а украинская земля будет освобождена от оккупантов.

В то же время на севере временно оккупированного Крыма зафиксировали стягивание большого количества российской артиллерии. В Министерстве обороны Украины сообщили, что оккупанты хотят использовать эти силы в боях за Херсонскую область. Наши защитники накапливают силы и ждут удачного случая наступления.

Стоит посмотреть – Байден подписал ленд-лиз для Украины