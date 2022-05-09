Соответствующая информация появилась на сайте Запорожской областной военной администрации. Такая ситуация в регионе 8 мая – на 74-й день полномасштабной войны, которую Россия начала против Украины.
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Оккупанты пытались осуществить разведку, однако безуспешно
Оккупанты активизировали ведение воздушной разведки в районах населенных пунктов Орехов, Гуляйполе, Камышевахи, Ясной Поляне.
Оккупанты продолжают производить обстрелы из минометов, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня позиций наших войск, а также применяют при этом армейскую авиацию. Наши военнослужащие достойно держат удар, совершая успешные контрнаступательные действия,
– сообщили в Запорожской ОВА.
Кроме того, оккупанты вечером 7 мая ударили из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня по больнице и 2 общежитиям города Орехов. Гражданские соблюдали правила безопасности и остались целыми.
На оккупированных территориях враги снимают флаги и планируют шабаши.
На временно оккупированной территории Запорожской области российские оккупанты:
- снимают со зданий украинскую символику;
- в Мелитополе на 9 мая планируют шабаш под названием "Бессмертный полк".
В военно-гражданской администрации уже предупредили всех жителей Мелитополя о том, что в этот день запрещается передвижение автотранспорта в центре города,
– сообщили власти.
На "мероприятии" оккупантов будут росгвардия и их военные контрактники. Такую "акцию" враги запланировали почти на всех временно оккупированных территориях Запорожья.
Отбирают бизнес, не платят зарплату и выдают ворованные пайки
Во временно оккупированном Мелитополе враги забирают бизнес у местных предпринимателей, потому что те отказываются сотрудничать с оккупантами.
Также в Мелитополе сотрудники некоторых коммунальных предприятий не получают заработную плату с начала оккупации,
– сообщили официальные власти области.
В частности, уже третий месяц без зарплаты живут работники коммунального предприятия "Чистота" – им не заплатили за март и апрель. Однако известно, что:
- еще в начале мая коллаборант и псевдодиректор департамента капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алексей Тегимбаев говорил, что люди получат зарплату в рублях;
- пока вместо денег жителям дали только украденные у Украины гуманитарные пайки.
Два населенных пункта вынуждены жить без света
Из-за обстрелов возникли повреждения в Токмакских сетях, из-за чего были обесточены 2 населенных пункта – всего 290 семей,
– сообщили власти.
Активные бои проходят в Ореховском, Гуляйпольском и остальном Васильевском районном отделении. Поэтому коммунальщики не могут восстановить свет.
К счастью, 7 мая удалось отремонтировать электросеть в 50 домах села Лесное Васильевского районного отделения.
Следует вспомнить, несмотря на сложную ситуацию в регионе, в День памяти и примирения глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух с ветеранами и городскими властями почтили память погибших бойцов.
На Аллее защитников в парке Металлургов возложили цветы к мемориалу и вспомнили как борцов с нацизмом во время Второй мировой войны, так и современных героев, отдавших свою жизнь ради Украины,
– сообщили в ОВА.
Там также объяснили, что азовцы почтили память погибших воинов в сквере Пограничников у памятного знака "Украинский воин".
Последние новости о ситуации в Запорожье
- На Запорожье оккупанты использовали тяжелую огнеметную систему "Солнцепек" против своих же позиций. В 97-м Пехотном батальоне заметили, что очень довольны такими действиями противника, однако призывали убивать друг друга в России, а не в Украине. Им ведь тут не рады.
- 8 мая глава Запорожской ОВА сообщил, что противник не проводил активных боевых действий. Вместо этого ВСУ совершают успешные контрнаступательные действия.
- Эксперт Украинского института будущего, эксперт СБУ Иван Ступак рассказал, что разведка США утверждает, что Россия до середины мая попытается присоединить к своему составу оккупированные территории Донбасса и Луганщины. Но даже сами оккупанты не уверены, что пришли в Украину надолго.
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