Відповідна інформація з'явилась на сайті Запорізької обласної військової адміністрації. Така ситуація в регіоні 8 травня – на 74 день повномасштабної війни, яку Росія почала проти України.

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Окупанти намагались здійснити розвідку, проте без успіху

Окупанти активізували ведення повітряної розвідки в районах населених пунктів Оріхів, Гуляйполе, Комишуваха, Ясна Поляна.

Окупанти продовжують здійснювати обстріли з мінометів, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню позицій наших військ, а також застосовують при цьому армійську авіацію. Наші військовослужбовці гідно тримають удар, здійснюючи успішні контрнаступальні дії,

– повідомили у Запорізькій ОВА.

Окрім того, окупанти ввечері 7 травня вгатили зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню по лікарні та 2 гуртожитках міста Оріхів. Цивільні дотримувались правил безпеки, тож залишилися цілими.

На окупованих територіях вороги знімають наші прапори та планують шабаші

На тимчасово окупованій території Запорізької області російські окупанти:

знімають з будівель українську символіку;

у Мелітополі на 9 травня планують шабаш під назвою "Безсмертний полк".

У військово-цивільній адміністрації вже попередили всіх мешканців Мелітополя про те, що цього дня забороняється пересування автотранспорту в центрі міста,

– повідомила влада.

На "дійстві" окупантів будуть росгвардія та їхні військові контрактники. Таку "акцію" вороги запланували майже на всіх тимчасово окупованих територіях Запоріжжя.

Відбирають бізнес, не платять зарплату та видають крадені пайки

У тимчасово окупованому Мелітополі вороги забирають бізнес у місцевих підприємців, адже ті відмовляються співпрацювати з окупантами.

Також у Мелітополі співробітники деяких комунальних підприємств не одержують заробітну плату з початку окупації,

– повідомила офіційна влада області.

Зокрема вже третій місяць без зарплати живуть працівники комунального підприємства "Чистота" – їм не заплатили за березень та квітень. Проте відомо, що:

ще на початку травня колаборант та псевдодиректор департаменту капітального будівництва та житлово-комунального господарства Олексій Тегімбаєв говорив, що люди отримають зарплату в рублях;

поки що замість грошей мешканцям дали тільки вкрадені в України гуманітарні пайки.

Два населені пункти змушені жити без світла

Через обстріли виникли пошкодження у Токмацьких мережах, через що були знеструмлені 2 населених пункти – загалом 290 родин,

– повідомила влада.

Активні бої проходять в Оріхівському, Гуляйпільському та решті Василівського районного відділення. Через це комунальники не можуть відновити світло.

На щастя, 7 травня вдалось поремонтувати електромережу в 50 будинках села Лісне Василівського районного відділення.

Варто згадати, попри складну ситуацію в регіоні, у День пам'яті та примирення очільник Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух з ветеранами та міською владою вшанували пам'ять загиблих бійців.

На Алеї захисників у парку Металургів поклали квіти до меморіалу та згадали як борців з нацизмом під час Другої світової війни, так і сучасних героїв, які віддали своє життя заради України,

– повідомили в ОВА.

Там також пояснили, що азовці вшанували пам'ять загиблих воїнів у сквері Прикордонників біля пам'ятного знаку "Український воїн".

Останні новини щодо ситуації в Запоріжжі

На Запоріжжі окупанти використали важку вогнеметну систему "Сонцепек" проти своїх же позицій. У 97 Піхотному батальйоні зауважили, що дуже задоволені такими діями противника, проте закликали вбивати одне одного в Росії, а не в Україні. Адже їм тут не раді.

8 травня глава Запорізької ОВА повідомив, що противник не проводив активних бойових дій. Натомість ЗСУ здійснюють успішні контрнаступальні дії.

Експерт Українського інституту майбутнього, експрацівник СБУ Іван Ступак розповів, що розвідка США стверджує, – Росія до середини травня спробує приєднати до свого складу окуповані території Донеччини та Луганщини. Та навіть самі окупанти не впевнені, що прийшли в Україну надовго.

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