Про це 24 каналу розповів експерт Українського інституту майбутнього, експрацівник Служби безпеки України Іван Ступак.

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За його словами, усі українські території, які тимчасово окупувала Росія, ми зможемо повернути лише військовим шляхом.

Інших шляхів у нас немає. Повертаємо Херсонщину, Запоріжжя. Ну їхні документи (окупантів – 24 канал) не вартують абсолютно нічого. Світова спільнота заявить, що не визнає ці документи й навіть не постане питання про необхідність якогось рішення "нового російського уряду", щоб вони їх повернули. Іван Ступак Експерт Українського інституту майбутнього, експрацівник СБУ

Як зазначив Ступак, росіяни відправили на територію тимчасово окупованих територій своїх "представників", які в унісон розповідають, що прийшли туди надовго й тепер це нібито російська територія.

"Коли про таке заявляють, це означає, що вони взагалі не впевнені у тому, що прийшли сюди надовго. Це намагання переконати місцеву еліту у тому, що вони надовго, переконати місцевих колаборантів ще більше співпрацювати", – зазначив експрацівник СБУ.

Втім, як додав Ступак, попри усі намагання росіян, це не має переконливого вигляду.

Війна Росії з Україною: важливі новини

Російські окупанти вже 74 добу продовжують повномасштабну війну проти України. За даними Генштабу ЗСУ, ворог наступає на Лиманському, Попаснянському, Сєвєродонецькому та Авдіївському напрямках.

На Луганщині у Білогорівці росіяни завдали авіаудару по місцевій школі. Попередньо відомо про загибель 60 людей. Вони опинилися під завалами.

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що росіяни, прикриваючись режимом тиші, влаштували нову точку для корегування обстрілів та ведення снайперського вогню по заводу "Азовсталь" у Маріуполі.

На Бессарабському напрямку ситуація також залишається напруженою. Збройні формування у Придністровському регіоні Молдови та підрозділи оперативної групи російських військ перебувають у бойовій готовності.

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