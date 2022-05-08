Про це 24 каналу розповів експерт Українського інституту майбутнього, експрацівник Служби безпеки України Іван Ступак.
До теми В Україні влаштували криваву реконструкцію нацизму, – Зеленський про зло, яке перевершує Росія
За його словами, усі українські території, які тимчасово окупувала Росія, ми зможемо повернути лише військовим шляхом.
Інших шляхів у нас немає. Повертаємо Херсонщину, Запоріжжя. Ну їхні документи (окупантів – 24 канал) не вартують абсолютно нічого. Світова спільнота заявить, що не визнає ці документи й навіть не постане питання про необхідність якогось рішення "нового російського уряду", щоб вони їх повернули.
Як зазначив Ступак, росіяни відправили на територію тимчасово окупованих територій своїх "представників", які в унісон розповідають, що прийшли туди надовго й тепер це нібито російська територія.
"Коли про таке заявляють, це означає, що вони взагалі не впевнені у тому, що прийшли сюди надовго. Це намагання переконати місцеву еліту у тому, що вони надовго, переконати місцевих колаборантів ще більше співпрацювати", – зазначив експрацівник СБУ.
Втім, як додав Ступак, попри усі намагання росіян, це не має переконливого вигляду.
Війна Росії з Україною: важливі новини
- Російські окупанти вже 74 добу продовжують повномасштабну війну проти України. За даними Генштабу ЗСУ, ворог наступає на Лиманському, Попаснянському, Сєвєродонецькому та Авдіївському напрямках.
- На Луганщині у Білогорівці росіяни завдали авіаудару по місцевій школі. Попередньо відомо про загибель 60 людей. Вони опинилися під завалами.
- Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що росіяни, прикриваючись режимом тиші, влаштували нову точку для корегування обстрілів та ведення снайперського вогню по заводу "Азовсталь" у Маріуполі.
- На Бессарабському напрямку ситуація також залишається напруженою. Збройні формування у Придністровському регіоні Молдови та підрозділи оперативної групи російських військ перебувають у бойовій готовності.
Ступак розповів про можливі дії росіян в Україні: дивіться відео